Julián Gil assure qu'il ne cessera pas de se battre pour son fils

L’acteur Julián Gil a assuré que continuera à se battre pour son fils Face aux tentatives de sa mère Marjorie Sousa de les séparer et de leur retirer leur autorité parentale, la guerre continue entre les ex-couples et se poursuivra apparemment pendant longtemps.

Face à la demande de la mère de son fils de l’éloigner de son père et retirer l’autorité parentaleJulián Gil continuera de défendre les droits de son fils Matías d’avoir une figure paternelle.

C’est ppe ça qui continuera à se battre avec ses avocats contre les abus, les abus et l’injustice.

L’impudence et l’impudence de la dame pour intenter ce procès pour me séparer de mon fils a été très forte. Vous n’avez pas honte de ce que vous faites. Ils ont tissé de nombreuses astuces tout au long du processus. »

Comme vous le savez, ce combat prend beaucoup de temps, et apparemment, les choses continuent de passer et les accusations sont devenues beaucoup plus fortes.

J’ai subi des abus, des menaces, des calomnies et des accusations contre moi. Je n’arrêterai jamais de me battre pour mon fils Matías. Il a le droit de grandir avec une figure paternelle et d’avoir une coexistence saine avec son père. «

Il y a quelques jours, l’acteur via son compte Instagram a annoncé qu’il avait même reçu des menaces de mu3rt3, quelque chose qui a vraiment surpris tout le monde, car c’était quelque chose d’inattendu.

Elle devra expliquer à mon fils Matías pourquoi il l’a échoué et l’a privé de son père. Le juge de la mère sera Matías. On voit que la seule chose que la mère a, c’est un intérêt économique ». Julian a indiqué.

De plus, je souligne également que c’est quelque chose inconcevable refuser à un parent qui veut être vraiment présent dans la vie de son enfant de le voir.

Comment allez-vous expliquer à mon fils Matías que vous le privez du droit d’avoir une figure paternelle et de vivre avec son père? »

Voilà pourquoi l’acteur Julián Gil continuera à mener la bataille juridique d’avoir une relation paternelle-filiale avec son fils Matías Gil.

Ils peuvent effacer la figure paternelle de mon fils Matías, ils peuvent effacer son père, mais ce qu’ils ne peuvent pas emporter, c’est le sang qui coule, qui est mon sang. Il est mon fils Matías et je l’aime. Mon cœur est plein d’amour, ce que j’ai, c’est l’impuissance de ne pas pouvoir être dans la vie de mon fils aux caprices de la mère « .

Pour le moment il ne reste plus qu’à attendre et de voir dans quel accord les deux arrivent, car sans aucun doute le bien-être du petit est le plus important, il est donc attendu que la mère et l’enfant sachent que c’est la meilleure chose pour leur enfant.