Julianne Hough jure par – et pourquoi les fans ne sont pas à bord

Julianne Hough est une chanteuse, actrice et danseuse aux multiples talents qui est devenue célèbre grâce à son association de longue date avec la populaire émission de télévision Dancing with the Stars. Au fil des ans, Hough a travaillé sur un certain nombre de films et d’émissions de télévision différents, gagnant la reconnaissance des critiques et des fans.

Hough est également bien connue pour son dévouement à la santé et à la forme physique et parle régulièrement des avantages de vivre une vie saine. Pourtant, une récente révélation de Hough concernant une tendance de santé spécifique a amené ses fans à se demander si elle savait vraiment de quoi elle parlait.

Comment Julianne Hough est-elle devenue célèbre?

Hough est né dans l’Utah en 1988. Le plus jeune de cinq enfants, Hough s’est impliqué dans la danse comme un jeune enfant. Tous les grands-parents de Hough étaient des danseurs et elle, avec son frère Derek Hough, a commencé une formation formelle en danse bien avant qu’ils ne deviennent adolescents.

Quand elle avait neuf ans, elle a commencé à danser en compétition et a commencé à s’entraîner à Londres. Après des années d’études intenses, Hough est retourné aux États-Unis à l’adolescence.

Après avoir remporté la quatrième saison de Dancing with the Stars, Hough a poursuivi son association avec le spectacle, revenant pour plusieurs saisons successives en tant que compétitrice avant de devenir finalement juge de l’émission. En plus de sa carrière de danseuse, Hough s’est fait un nom en tant que chanteuse et a fait des tournées avec des artistes tels que Brad Paisley, Jewel, LeAnn Rimes et Kellie Pickler.

Elle a travaillé comme actrice, apparaissant dans des films comme Safe Haven, Footloose et Rock of Ages. Hough a prouvé qu’elle a la ténacité et le talent pour réussir dans plusieurs secteurs différents, tout en restant fidèle à elle-même et à sa marque unique.

Régime alimentaire et exercice de Julianne Hough

En tant que danseur formé, Hough doit rester en forme à tout moment. La star a récemment parlé de son régime alimentaire et de ses exercices, révélant qu’elle ne s’impose pas vraiment de restrictions en matière de nourriture.

Elle essaie généralement d’éviter les aliments et les boissons qui provoquent une inflammation, notamment le sucre, les huiles végétales, les glucides raffinés, la viande transformée (comme le bœuf séché et les saucisses) et l’alcool excessif. Hough aime garder son plan de repas quotidien simple, en mangeant beaucoup de poulet grillé et de protéines maigres, de légumes grillés et de smoothies protéinés.

Hough fait de l’exercice au moins cinq jours par semaine et préfère faire son entraînement tôt le matin afin qu’il ne soit pas gêné. Elle aime SoulCycle et le yoga et prend le temps de s’entraîner avec son mari, Brooks Laich.

Quelle nouvelle tendance pour la santé Julianne Hough promeut-elle?

Malgré son dévouement à une alimentation saine et à l’exercice, Hough accepte les tendances de santé occasionnelles. Récemment, elle a été filmée en train de recevoir un traitement énergétique bizarre qui, pour les fans, ressemble énormément à un exorcisme.

Alors que le Dr John Amaral déplaçait ses mains au-dessus de l’endroit où Hough était allongée face contre terre sur une table, son corps a commencé à se contorsionner et elle s’est déchaînée avec plusieurs cris au son démoniaque. Selon Amoral, la réponse de Hough au traitement était parfaitement normale – pour elle.

Il a déclaré que lorsque d’autres recevaient le traitement, ils pouvaient ressentir de la douleur lorsque «l’énergie est libérée» mais qu’ils ne pouvaient pas crier. Pourtant, les fans ont été choqués par la vidéo bizarre et ont remarqué qu’il ressemblait à un démon qui s’échappait de son corps.

Pour d’autres, le traitement semble pour le moins «dérangeant» et «bouleversant». Il semble que ce traitement de santé particulier soit encore assez controversé au sein de la communauté du bien-être, donc Hough pourrait sauter un peu plus tôt dans ce train particulier.