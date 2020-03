Julie Bowen (Claire Dunphy) partage qui est son personnage préféré de «famille moderne»

Alors que Modern Family termine sa 11e et dernière saison, certains fans ont du mal à dire au revoir à des personnages comme Phil, Claire et le reste des Dunphy-Pritchetts. Voici ce que la membre du casting Julie Bowen a dit à propos de l’un de ses personnages préférés, Phil Dunphy.

«Modern Family» présente son dernier épisode en 2020

Certains téléspectateurs avaient l’impression de faire partie de la famille avec l’émission télévisée originale d’ABC. Gloria a eu un autre bébé, Alex est allé à l’université et Haley a eu des jumeaux. Bien que certains aient rejoint le casting plus tôt que d’autres, chaque personnage est un morceau de cette adorable famille moderne.

Les membres du casting ont commenté leurs épisodes préférés, leurs personnages préférés et même leurs citations préférées de Phil’s-osphy. Cela inclut Julie Bowen, qui représente la mère de trois enfants et Claire Dunphy, employée de Pritchett Closets & Blinds.

Quels sont les personnages préférés du casting?

Bien que les fans aient leurs propres personnages préférés de Modern Family, quelques-uns des acteurs ont partagé qui étaient leurs favoris. Dans le cadre d’une interview avec ABC News, Julie Bowen a partagé qui était son personnage préféré. Bien sûr, c’est le mari de son personnage, Phil Dunphy.

“Il y a quelque chose que Ty Burrell a fait avec ce personnage qui l’a fait passer de bizarre et drôle à, comme, il est comme la licorne des papas de la télévision”, a déclaré Bowen. (Selon les fans de Ranker, Phil Dunphy est également le personnage préféré des fans.)

Les acteurs de «Modern Family» ont partagé leurs épisodes préférés

Avec plus de 200 épisodes publiés et disponibles pour une frénésie, il a fallu choisir un favori. Pour Sofia Vergara, ses épisodes préférés incluent “Hawaii” de la saison 1 et “Dude Ranch” de la saison 3.

“J’adore tous les voyages”, a déclaré Sofia Vergara, selon The Hollywood Reporter. “Nous travaillons, bien sûr, mais comme tout le casting est dans le même hôtel, c’est comme de grosses vacances. Vraiment, j’adore tout ça parce que je suis nouveau dans le théâtre, et chaque fois que je suis sur le plateau, j’apprends. Chris et Steve ont une bonne énergie et ils savent comment parler à chacun de nous. Chris me parle même avec mon accent – eh bien, tout le monde fait mon accent, mais il le fait vraiment bien. Je ne savais pas qu’il le faisait au début; Je savais juste que je pouvais mieux le comprendre. »

Eric Stonestreet a partagé que son épisode préféré avait à voir avec l’adorable alter-ego clown de Cam, Fizbo. “Fizbo” de la saison 1 a montré comment le clan Dunphy avait prévu de célébrer l’anniversaire de Luke.

“J’ai adoré l’épisode” Fizbo “et j’ai eu la chance de gagner les Emmy”, a déclaré Stonestreet. «C’était très personnel. Tout ce que j’ai toujours voulu grandir, c’était un clown dans le cirque, donc c’était vraiment un moment de bouclage pour moi. Je veux dire, avoir un épisode de télévision aux heures de grande écoute nommé d’après un personnage de clown maladroit que vous avez joué quand vous aviez 11 ans au Kansas est un très grand moment de «wow». “

Nouveaux épisodes de la première de Modern Family sur une base hebdomadaire. La finale de la série Modern Family sera diffusée le 8 avril.