Julie Bowen jouera dans CBS Comedy Pilot ‘Raised by Wolves’

HISTOIRES CONNEXES

Julie Bowen pourrait ne pas rester longtemps sur votre écran de télévision: le double vainqueur des Emmy et star de Modern Family a signé pour jouer le rôle principal dans le pilote de comédie CBS Raised by Wolves, selon notre site sœur Deadline.

Bowen jouera le rôle de gestionnaire de crise Frankie Wolfe, une femme de carrière très réussie dont la vie est bouleversée lorsqu’elle adopte une fille de 11 ans et l’élève, avec l’aide de l’épave nerveuse de Frankie d’une sœur. Frankie est décrite comme “une centrale électrique totalement agencée dont le style agressif et franc-parler dément les dommages subis en étant littéralement élevés par Wolfes”, c’est-à-dire ses parents.

Les créateurs de Will & Grace Max Mutchnick et David Kohan ont écrit le script pilote et serviront de producteurs exécutifs. Le vétéran de la sitcom James Burrows (Cheers, Friends) devrait diriger le pilote. (Il a également dirigé le pilote original Will & Grace.)

Ce printemps, Bowen terminera une saison de 11 saisons en tant que maman Claire Dunphy sur Modern Family d’ABC; le rôle a obtenu ses deux Emmy Awards pour le soutien de l’actrice dans une série comique, ainsi que quatre autres nominations. La finale de la série Modern Family sera diffusée le mercredi 8 avril. Les autres crédits télévisés de Bowen incluent Ed, Boston Legal, ER, Weeds et Lost.

Pour suivre tous les pilotes 2020 actuellement en lice sur les réseaux de diffusion, consultez (et mettez en signet!) Notre guide du pilote pratique, qui a été mis à jour avec le casting de Bowen.