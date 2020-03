Julie Bowen jouera dans «Raised by Wolves», la nouvelle comédie des créateurs de «Will & Grace»

Nous sommes à seulement un mois de la fin finale «Famille moderne» et ses acteurs se déplacent déjà à la recherche de nouveaux projets. Julie Bowen, bien sûr, ne fait pas exception et, si tout va bien, deviendra le protagoniste de la nouvelle sitcom de David Kohan et Max Mutchnick, les créateurs de «Will & Grace».

Julie Bowen

La comédie portera le titre de «Élevé par les loups» et se concentrera sur Frankie Wolfe (Bowen), un gestionnaire de crise prospère et farouchement indépendant dont le monde bascule lorsque Il décide de laisser entrer une autre personne dans sa vie, une fille de onze ans qu’il adopte et il se reproduit avec l’aide occasionnelle de sa sœur fragile et nerveuse.

Le personnage de Bowen est décrit comme une femme à succès puissante et totalement structurée dont le style agressif contondant cache les dommages subis après avoir été élevé par Barbara et Arnie Wolfes, ses parents.

Avril, un mois d’adieux

«Famille moderne» il dira au revoir le 8 avril après onze saisons réussies. Bowen a remporté deux Emmy Awards dans la catégorie de la meilleure actrice de comédie pour son interprétation de la matriarche Dunphy dans ABC fiction, dont elle a également réalisé deux épisodes. Ses crédits télévisés incluent des titres aussi variés que «Ed», «Boston Legal», «Weeds», «Emergency» et «Perdu» et, si le projet se poursuit, «Raised by Wolves» deviendra son premier rôle principal dans une sitcom.

Kohan et Mutchnick ils diront également au revoir en avril à Will & Grace après trois saisons depuis leur redémarrage en 2017 après onze ans d’absence. Le duo sera en charge du scénario et de la production exécutive de la nouvelle comédie qui, espérons-le, aura plus de chance que «Partenaires» et ‘$ h *! Mon père dit, ses derniers précédents.

