Julieta Venegas marchera pour les femmes au 8M à Buenos Aires avec sa fille

Julieta Venegas a avoué qu’elle rejoindra la lutte des femmes marchant avec sa fille dans la ville de Buenos Aires ce 8M. Le chanteur a également invité les gens à se souvenir des bonnes coutumes et traditions et a invité tout le monde à ne pas normaliser le problème de la violence.

Il convient de rappeler que Julieta Venegas a été retirée de la scène depuis plusieurs années.Cependant, il y a quelques jours, elle est revenue pour marquer l’histoire aux Spotify Awards. Lors de la remise des prix, il a interprété une chanson pour protester contre les fémicides enregistrés dans le monde entier.

La célèbre chanteuse apporte son soutien au grand problème qui cause actuellement des milliers de pertes dans le monde, avec des cas de violence, un manque d’équité entre les sexes et l’extrémisme.

“Je rentre en Argentine et je vais y aller avec ma fille et le 9 mars je vais me joindre pour ne pas aller nulle part”

La chanteuse a également déclaré que bien qu’elle ne soit pas au Mexique, où elle a promu son soutien, elle rejoindra la grève nationale de la ville de Buenos Aires, où elle rejoindra toutes les femmes qui se joignent à cette grande lutte internationale.

Julieta Venegas s’est donné le temps de parler de la façon dont il est douloureux pour elle ce qui se passe dans le monde, avec cette situation grave pleine de violence, que nous devrions éviter d’en faire quelque chose de normal, en recommandant que nous commencions à faire de petits changements et à réfléchir à ce les causes suivent fidèlement les coutumes et les traditions.

Le célèbre chanteur a voulu faire savoir que les coutumes peuvent à plusieurs reprises conduire les femmes à un état de soumission, il souligne donc qu’il serait important de repenser l’origine de ces coutumes et même de les modifier pour éviter de tomber dans le machisme.

Enfin, Julieta Venegas a déclaré que le problème des femmes n’est pas différent des problèmes qui se posent dans les pays, car indépendamment de l’idéologie ou du caractère politique, tout doit être résumé pour réduire la violence. Cette grève nationale #UnDiaSinMujeres est symbolique mais aussi super importante, pour avoir un grand impact ensemble.

