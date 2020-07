Julio Ron réussit à la télévision, suit les traces de son frère José Ron

Julio Ron triomphe à la télévision, sur les traces de son frère José Ron | Réforme

Julio Ron, contrairement à son frère José Ron, est un célèbre entraîneur personnel qui a réussi à conquérir la télévision dans le programme Guerreros 2020, les deux ont un comportement, une voix et une manière de rire très similaires, mais chacun avec sa spécialité.

Ils sont quatre frères dans la maison de la famille Ron, José, protagoniste de Rubí, le plus âgé de tous, est suivi par Alejandro, père de deux enfants et résidant à Guadalajara; Julio, qui a son agence de publicité et a rejoint l’émission de téléréalité Guerrero; et le plus jeune est Daniel, également acteur.

Je suis très heureux parce que c’est la première fois que je fais de la télévision et la vérité est que j’aime que ce soit en compétition, j’ai toujours été très compétitif et je n’imaginais vraiment pas à quel point cette réalité allait faire « , a déclaré Julio.

Il convient de mentionner que Julio a étudié un an Au Centre d’éducation artistique de Televisa, il y a près de sept ans, mais il n’a pas suivi sa carrière d’acteur depuis qu’il a ouvert son agence de publicité.

En étant au CEA, j’ai réalisé que j’aimais davantage être dans les coulisses, puis j’ai ouvert mon agence de publicité et je travaille avec des talents et des mannequins, je me consacre à la campagne, mais l’occasion est venue de participer à Guerreros et ça a tout changé » .

À 29 ans et après huit ans de vie à Mexico et de voir son frère José Ron réussir en tant qu’acteur, Julio et il voulait pour sauter directement dans la course.

Il a révélé qu’avant de participer au programme Warriors n’avait pas envisagé de barboter dans le monde de l’art, mais réfléchissez maintenant différemment.

Je suis impliqué dans mon agence depuis trois ans, concentré et avec toute mon énergie là-dessus, mais maintenant que je suis ici, je pense que si Dieu me met sur cette voie, c’est pour quelque chose. Je vais très bien, j’ai attiré l’attention des gens. «

Au cas où il déciderait de suivre ses traces pour agir, il a déclaré que cherchera à préparer, car c’est un homme qui donne toujours cent dans tout ce qu’il fait.

Je suis très dévoué et j’aime bien faire les choses. Je suis extrême, ou je le fais bien ou pas mieux je ne le fais pas « , a-t-il ajouté.

Faire partie de Guerreros, a-t-il avoué, a été très physiquement épuisant Parce que vous vous engagez à rester fort et en forme.

Julio fait partie du Équipe Cobras et bien que la concurrence ait été très épuisante, Il est heureux parce qu’il s’amuse.