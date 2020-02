Julio Ruz surprend dans ‘Save me’ avec son changement radical de look après sa greffe de cheveux

Julio Ruz s’était temporairement éloigné des caméras après être passé par «GH Duo», où il est allé expulsé pour “conduite inacceptable” avec son ex-partenaire, María Jesús Ruiz. À partir de ce moment, l’homme d’affaires a considérablement réduit son apparence sur le petit écran, bien qu’il n’ait jamais mis de côté ses réseaux sociaux, dans lesquels il était en attente et apportant son avis sur les différentes réalités diffusées sur Telecinco.

Le changement de Julio Ruz

Après plusieurs mois en dehors du monde de la télévision, Il est réapparu dans l’émission “Save Me” le 25 février, où il a de nouveau critiqué la mère de sa fille après avoir confirmé qu’elle était revenue avec son petit ami Curro, marié à une autre femme. Cependant, le point culminant de son intervention n’a pas été les arguments contre son ex-partenaire, mais son impressionnant changement de look.

L’homme d’affaires était toujours apparu plus âgé que le sien en raison de sa calvitie. Maintenant L’homme de 37 ans est réapparu avec une crinière et une barbe impressionnantes. Le nouvel aspect de Julio Ruz a été grâce à une greffe de cheveux qui a été faite à Madrid, quelque chose qui a été montré dans son compte Instagram et, comme on peut le voir dans sa réapparition dans le programme Paz Padilla, il a donné plus de résultat.

L’ex-partenaire est toujours sur le pied de guerre

Bien qu’il ait mis fin à leur relation depuis longtemps, Julio Ruz n’a pas gardé la hache de guerre contre María Jesús Ruiz. L’homme d’affaires ne peut s’empêcher de se mettre en colère quand il voit la mère de sa fille à la télévision: “Quand j’entends les déclarations de Marie Jésus, je deviens chaud et en colère”, a avoué l’ancien candidat. Les collaborateurs de ‘Salvame’ pensent que Ruz est toujours “accro” à son ex-partenaire: “Je me fiche de ce qu’il fait de sa vie mais il y a quelque chose qui nous unit et je dois veiller sur certaines choses”, conclut l’homme.

