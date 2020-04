– Julión Álvarez souffre de vol d’identité

.-

Votre navigateur ne prend pas en charge les iframes.

Fiera Lasa / Mezcalent.com – Julión Álvarez Il est extrêmement inquiet et bouleversé, car ces derniers jours, il a reçu des messages dans lesquels plusieurs de ses partisans affirment que, prétendument, il leur offre des réductions lors de leurs concerts ou leur demande de l’argent pour réserver leurs places et c’est pourquoi il a décidé de mettre des lettres dans le sujet.

Sur son compte Instagram, l’interprète de “You Had Gone Before” a publié un communiqué de presse dans lequel il révélait que son identité avait été usurpée et déclarait que quiconque leur envoyait ces informations était une personne se faisant passer pour lui. , alors il demande à ses fans de faire attention à ne pas tomber dans ces pièges.

«Plusieurs pages Facebook et Instagram usurpent mon identité, faisant croire aux gens que nous offrons des rabais sur les embauches de mon émission, donnant des montants et demandant des avances, c’est totalement faux. Ne vous laissez pas berner et ne tombez pas entre les mains d’arnaqueurs comme Julión Álvarez Official sur Facebook, nous vous demandons votre soutien pour signaler cette page », a écrit Julión.

Le chanteur a terminé son message en affirmant qu’il se conformait à la quarantaine des coronavirus et a noté qu’une fois que les autorités indiqueraient qu’il est sûr de quitter son domicile, il rencontrera son équipe et plusieurs hommes d’affaires pour planifier à nouveau les concerts. qu’il avait programmé et qu’il ne pouvait plus jouer.

.