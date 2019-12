Jumanji, héréditaire et plus – / Film

Alex Wolff peut être vu dans les théâtres maintenant comme Spencer Jumanji: le niveau suivant, mais le fils de l'actrice Polly Draper a beaucoup plus à dire. Il a récemment écrit et réalisé son premier film, Le chat et la lune, une représentation sans faille honnête d'adolescents tapageurs avec Wolff lui-même jouant un jeune en difficulté qui déménage à New York pour vivre avec le meilleur ami de son père après l'admission de sa mère en cure de désintoxication et la mort de son père musicien. C’est une montre émotionnelle qui le cimente en tant que cinéaste en plein essor. Naturellement, j'ai également dû lui poser des questions sur son travail dans Hereditary lorsque nous nous sommes assis pour parler de son travail récent.

Hé, je suis ravi de vous rencontrer. Je suis un grand fan. Vous faites du bon travail récemment, comme Le chat et la lune et Jumanji.

Merci, génial!

Alors d'abord, nous allons parler du chat et de la lune. Si je devais déterminer pourquoi ce film résonne émotionnellement, cela revient à la représentation authentique des adolescents que vous avez ici. Et je ne savais pas trop à quoi m'attendre en entrant dans ce film, mais cela m'a aidé à gagner rapidement. Pouvez-vous nous expliquer comment vous avez obtenu ce ton en tant qu'écrivain et comment le script a changé au fil du temps? Je sais que tu as commencé à l'écrire quand tu avais 15 ans.

Les personnages sont tous restés très similaires à qui ils étaient, et les personnages n'ont jamais vraiment changé, à l'exception peut-être de mon personnage principal qui a changé un peu au fil du temps. J'avais l'impression d'avoir vraiment honoré les personnages initiaux et j'étais très ouvert aux acteurs apportant leur propre chutzpah / jus dans le mix parce que j'ai juste l'impression que tout ce qui se passe au moment du tournage est plus important que tout ce que j'avais prévu dans mon cerveau . Si quelque chose se sent frais et immédiat, et que quelque chose fonctionne dans l'instant, alors nous devons juste suivre cela.

Je me demande si ça allait toujours être vous dans ce rôle principal, et pouvez-vous nous expliquer la nature semi-autobiographique du film?

J'allais toujours jouer le rôle principal. Je l'ai écrit pour moi. J'ai écrit à une époque où je ne travaillais pas et j'étais entre un garçon et les premières années de l'adolescence. Il est difficile de déterminer où vous vous situez en termes de films, quel âge jouer et quels films vous pouvez jouer. Pas beaucoup de gens font des films sur les élèves de septième année et c'est un âge très étrange. Alors oui, j'ai commencé à écrire ceci et à réfléchir à sa nature semi-autobiographique.

Écoutez, je n'avais jamais prévu de réaliser. J'avais toujours l'intention d'écrire et de jouer, mais vraiment de très bons réalisateurs ont lu le scénario et m'ont poussé à le diriger moi-même. Ce n'était jamais vraiment mon plan. Mais vous savez, des gens comme Peter Berg, Noah Baumbach et certains de mes très bons amis réalisateurs ont dit: "Écoutez, vous savez, qui sait si vous allez passer du bon temps à diriger ou si c'est la bonne chose pour vous dans la vie, mais avec ce film, vous avez l'impression de ne pas vous servir de simplement embaucher quelqu'un pour essayer d'interpréter ce manuscrit émotionnel. Vous savez, ce genre de journal personnel, presque. Je pense qu'il est vraiment important que vous le fassiez vous-même et échouiez selon vos propres conditions ». Alors j'ai dit, très bien, c'est ce que je vais faire.

Je vais le voir comme ça. Je vais échouer selon mes propres conditions. Je vais le faire. Je vais honorer l'ADN du script et suivre cela. Quand je mettais en scène, je ne pensais jamais à la façon de diriger la scène. Je pensais toujours à, quelles sont les couleurs du script? De quoi honorer la nuance émotionnelle du script. Ce qui capture le plus absolument le dynamisme des personnages plutôt que d'essayer de comprendre exactement ce que vous avez écrit auparavant. Je pense que c'est une belle façon de voir les choses en fait,

Il est. De plus, vous parliez d'influences et cela m'a amené à me demander comment ou si Ari Aster a aidé du tout parce que vous jouez un adolescent dans Hereditary et dans ses films, tous les personnages se sentent réels même s'ils sont dans une horreur folle.

Eh bien, Ari Aster m'a beaucoup aidé en voyant simplement que vous pouvez être vraiment sans excuse dans votre direction et votre passion. Il a fait le film qu'il voulait faire sans que personne ne puisse le dissuader ou essayer de le prendre et d'en faire un film d'horreur. J'aime aussi qu'il donne à ses acteurs beaucoup de liberté. Bien sûr, il était super, super inspirant. C'était quelqu'un qui m'a également ouvert en tant qu'acteur. Il m'a vraiment laissé y aller émotionnellement et vraiment m'ouvrir, et c'est peut-être la première fois que quelqu'un m'a vraiment donné la permission d'exploser comme ça. Et donc je pense que cela m'a vraiment inspiré. Ari Aster est incroyable, mais je dirais qu’il n’a pas vraiment joué un rôle. J'y travaillais depuis cinq ou six ans et je pense que j'avais d'autres personnes plus au rez-de-chaussée pour être ma pom-pom girl. Mais avec lui, je pense qu'il m'a vraiment encouragé tellement en tant qu'acteur que je pense que cela m'a donné de la confiance pour le reste de ma vie que je n'aurais pas eu sans lui.

Pouvez-vous expliquer pourquoi vous avez choisi Mike Epps pour jouer le rôle de Cal? Il est une présence comique qui n'a pas vraiment le mérite qu'il mérite aussi un acteur dramatique, semblable à Marlon Wayans.

Eh bien, c'est drôle parce que Mike Epps est quelqu'un qui est si célèbre et une si grande icône de la comédie, mais je n'avais pas vraiment vu beaucoup de son travail comique. Je l'ai vu à Bessie, à propos de Bessie Smith, et je pensais qu'il était juste fascinant et incroyable. Puis je l'ai vu à Sparkle où il jouait ce proxénète et je pensais juste qu'il était si émouvant et j'ai vu quelque chose dans ses yeux qui était si fragile et drôle. De plus, il écoute vraiment en tant qu'acteur. Il est tellement ouvert à moi et il écoute mieux que beaucoup de gens que j'ai vus. Je suis donc tombé amoureux de lui en tant qu'acteur dramatique de ces deux films.

Ce n'est qu'après avoir commencé à lui parler que j'ai réalisé que ce mec était un grand comédien, même si je le voyais surtout comme un acteur dramatique. C'est donc une sorte de kismet. C’est ce qui est génial de faire beaucoup de différents types de travail. Les gens peuvent vous voir d'une certaine manière, juste à cause de ce qu'ils ont vu de votre travail, donc ils peuvent dire en quelque sorte: "oh non, il fait surtout des comédies ou il fait surtout des drames" donc un réalisateur pourrait dire "mettons lui dans une comédie ». Je le vois comme cette certaine chose. Donc, vous projetez en quelque sorte votre propre vision, je l'ai vu comme un acteur dramatique super ouvert et super fragile et j'avais raison. Pour moi, c'est une sorte de génie.

Il y a une violente bagarre lors d'une fête et je pense que si vous gérez mal cette scène, cela rendrait Nick moins sympathique, mais cela ne se produit pas. Alors, pouvez-vous nous dire comment vous avez obtenu cette bonne scène? De là, il entre dans une scène calme et romantique avec Eliza, et cela fonctionne parfaitement.

Eh bien, je suppose que je devais me débarrasser de toute anxiété à propos de cette personne sympathique ou non. Je devais vraiment m'engager dans l'idée qu'il était une personne et que si nous le comprenions et ressentions pour lui, il serait sympathique de façon innée. Il était donc très important que je doive me sortir de ma zone de confort car au début, j'étais un peu nerveux à l'idée d'avoir un moment où je casse une bouteille et je tue presque quelqu'un. Mais j'ai dû m'y pousser. J'ai dû y aller parce que, dans les films sur les jeunes, le personnage principal est trop espiègle et trop parfait et trop sympathique. Je voulais vraiment voir jusqu'où je pouvais aller avec quelqu'un de violent et parfois difficile à comprendre parce qu'il avait un si mauvais problème de rage. J'ai fait confiance au public. J'avais confiance que le public continuerait à le soutenir ou au moins rester empathique avec lui à travers cela.

Vous l'avez fait. Passons à Jumanji: The Next Level, avec quel acteur voudriez-vous le plus changer de corps?

Eh bien, je suis tellement chanceux d'avoir pu faire celui-ci avec Danny DeVito où il est mon grand-père parce qu'il est l'un de mes acteurs préférés dans le monde. Il est devenu un de mes amis très proches. Donc, leur demander de faire quelque chose de plus me semble un peu égoïste parce que je me sens comme l'homme le plus chanceux du monde que j'ai pu faire. Cela dit, mon idée était que je voulais, en quelque sorte, que les avatars et les enfants interagissent, et juste pour voir où cela allait. Ce serait mon objectif.

J'essaie de penser à quelqu'un de vraiment amusant que je pourrais devenir ou à quelqu'un qui pourrait devenir en moi. Qui serait tout simplement incroyable? Quelqu'un avec un accent fou ou quelque chose. Je l'ai! Christopher Plummer! Ça va être le mien. C'est Christopher Plummer et moi avons changé de corps. Ce serait tellement bien.

Ce serait intéressant. Donc, évidemment, votre personnage fait principalement partie du prologue ici. Selon vous, qu'est-ce qui est le plus important pour faire bonne impression et faire en sorte que le public soit investi avant que les choses ne soient transférées aux personnages Jumanji?

C'est une bonne question. L'as-tu vu?

Oui, je l'ai vu hier soir.

Il y a aussi tout ça dans l'épilogue. C'était une chose sur laquelle je devais également compter. C'est dur. C’est une très bonne question car ce à quoi je pensais vraiment hier soir, c’est que vous ne pouvez pas y penser. Je pense que l'une des choses que moi et le réalisateur Jake Kasdan avons dû me pousser à faire était de laisser mon personnage évoluer à partir du dernier film, et de ne pas essayer de faire ce que beaucoup de suites font là où c'est comme "voici une découpe en carton de premier film "et essayer de penser, eh bien, qu'est-ce que j'ai fait qui a fonctionné dans le premier film. Au lieu de cela, il a dit: «non, où est ton personnage maintenant?» Il a un peu vieilli. Et puis il disait "croyez-moi, n'essayez pas d'être drôle". Je pense qu'il me poussait vraiment à honorer une tristesse tranquille et je pense qu'il m'avait vu faire des films lourds par le passé depuis que j'avais fait Jumanji et que j'étais excité. Il voulait voir à quel point Spencer était vulnérable et fragile, mais avec des trucs hilarants avec Danny DeVito, puis l'inhalateur et tous les trucs Spencer normaux. Je me sens super chanceux d'y participer.

C'est bon. J'apprécie ça. J'ai une question sur héréditaire. Alors, pouvez-vous parler de cette scène de mort inquiétante? Ce que vous faites avec cette scène et ses conséquences est phénoménal. Vous portez ce shellshock avec vous pour le reste du film. Et je suis convaincu que vous n'avez jamais dormi du tout en le filmant parce que vous avez si bien l'air de la privation de sommeil.

Sensationnel. Je vous remercie. Ouais, je n'ai probablement pas dormi tout le film. Je ne me souviens pas vraiment de mon horaire de sommeil, mais je suis sûr que c'était de la merde. Et quand je vois le film et que je regarde dans mes yeux, je me dis, ouais, je n'ai probablement pas beaucoup dormi. En même temps, il y avait beaucoup d'excitation sur ce plateau. C'était beaucoup de choses excitantes de pouvoir faire quelque chose qui ressemble émotionnellement à quelque chose que l'on peut faire une fois dans sa vie. Arriver à ces extrêmes et m'ouvrir vraiment comme ça était lourd et c'était difficile, mais en même temps, c'était toujours inspirant.

Pouvez-vous nous parler de tout projet de mise en scène ou d'acteur à venir?

Ouais, j’ai fait ce film qui m’excite vraiment appelé Pig. Je joue aux côtés de Nicolas Cage et je n'ai probablement jamais eu plus de plaisir à faire quelque chose de toute ma vie. Nous sommes à la recherche de ce cochon qui trouve des truffes et c'est à propos de notre dynamique, et j'adore le déroulement du film. Je suis tellement excité à ce sujet. J'ai aussi ce film Castle in the Ground, qui sort de l'épidémie d'opioïdes, qui était à Toronto cette année. C’est vraiment très intense. J'ai perdu beaucoup de poids pour ça. J'ai fait ce film, Human Capital qui sort dans quelques mois. C'était également à Toronto avec Liev Schreiber et Marissa Tomei. Et puis je suis dans ce grand film, Bad Education avec Hugh Jackman, Allison Janney, Geraldine Viswanathan et Ray Romano. C'est un film vraiment, vraiment amusant, sombre, tordu et bizarre que tout le monde devrait voir. J'ai quelques trucs que je vais diriger, mais j'en parlerai publiquement quand tout sera réglé. Je fais aussi ce film avec Ellen Burstyn et Alec Baldwin, ce qui me passionne vraiment. C’est ses débuts de réalisateur et nous allons commencer dans quelques mois. Je suis vraiment excité à ce sujet. Donc, ça a été une période chargée, mais parfois tu dois arrêter et je ne sais pas, manger un sandwich.

Articles sympas du Web: