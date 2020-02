Jupiter’s Legacy: Date de sortie de Netflix, intrigue, distribution et bande-annonce

L’une des premières versions de Millarworld Universe acquise par Netflix est la série télévisée Jupiter’s Legacy. Sur la base des bandes dessinées, la première saison devrait sortir en 2020, mais nous en savons déjà beaucoup sur la nouvelle saison. Voici ce que nous savons jusqu’à présent de la saison 1 de Jupiter’s Legacy à venir sur Netflix.

Jupiter’s Legacy est un prochain super-drame Netflix Original basé sur la bande dessinée du même nom du créateur Mark Millar. Parmi les bandes dessinées de Millarworld, beaucoup considèrent Jupiters Legacy et la suite de Jupiter’s Circle comme la meilleure œuvre de Millar. Le drame de super-héros sera le premier titre des bandes dessinées de Millarworld à sortir sur Netflix.

La direction de la série passionnante est l’ancien scénariste, producteur et réalisateur de Daredevil, Steven D.Knight, qui a signé un accord global avec Netflix.

Quelle est l’intrigue de Jupiter’s Legacy?

Dans les années 1930, la première génération de super-héros a pris de l’importance après avoir reçu des pouvoirs. Avance rapide jusqu’à nos jours, les héros originaux sont vénérés en tant que garde aînée. Pendant ce temps, les enfants des héros légendaires ont du mal à être à la hauteur de l’héritage et des exploits légendaires de leurs parents.

Netflix est-il le propriétaire de Jupiter’s Legacy?

Pour faire simple, oui, Netflix est le propriétaire de Jupiter’s Legacy! Non seulement ils possèdent l’héritage de Jupiter, ils possèdent toutes les propriétés Millarworld actuelles qui ne sont pas encore sous licence (The Kingsman, Kick-Ass). Cela a été confirmé dans un tweet par l’homme lui-même Mark Millar!

Note aux journalistes: Netflix a acheté Millarworld comme Disney a acheté Marvel. Jupiter’s Legacy est détenue à 100% par Netflix comme Disney possède Iron Man. Pas un accord de licence 🙂

– Mark Millar (@mrmarkmillar) 11 février 2019

Donc, pour clarifier, Millarworld est pour Netflix comme Marvel pour Disney! Tous les futurs titres Millarworld seront développés exclusivement par Netflix.

Qui sont les personnages de l’héritage de Jupiter? Les hérosSheldon Sampson / The Utopian: Chef légendaire de l’équipe de super-héros connue sous le nom de l’Union. Après sa longue et illustre carrière, le monde qu’il connaissait a disparu. Ne plus reconnaître le monde d’aujourd’hui L’utopiste peine à s’adapter à la vie moderne et aux besoins de sa famille.

Walter Sampson / Brainwave: Le frère aîné de Sheldon ‘The Union’ Sampson. Walter est le plus sombre des 2 frères. Intellectuellement supérieur et avec une grande ruse, Walter n’a pas peur de se salir les mains et de les ensanglanter.

Grace Sampson / Lady Liberty: L’épouse de Sheldon et la mère de Chloé et Brandon. Lady Liberty est l’un des héros les plus forts de la planète et n’avait pas peur de ne pas être d’accord avec Sheldon. Grace est le rock dont Sheldon a besoin pour composer avec le monde moderne et violent d’aujourd’hui.

Chloé Sampson: Chloé est la fille rebelle de Sheldon et Grace. N’ayant pas peur de se frayer un chemin, Chloé s’oppose à tout ce que ses parents défendaient et juraient de protéger.

Brandon Sampson / Paragon: Le fils de Sheldon et Grace et héritier apparent au manteau de The Utopian. Brandon s’entraîne pour remplacer son père à la tête de L’Union, avec un poids si lourd sur lui qu’il a du mal à être à la hauteur de la légende de son père.

Fitz Small / The Flare: Ancien super-héros actif de L’Union. Malgré sa blessure en fin de carrière, Fitz est toujours un membre apprécié de l’équipe. Connu comme le cœur et l’âme de L’Union, Fitz est la colle qui unit l’équipe face à un monde de plus en plus dangereux.

Janna Croft / Ghostbeam – Kara Royster jouera le rôle de Ghostbeam.

Nouvelles de casting pour #JupitersLegacy de Millar World!

Kara Royster (@kararoyster) jouera le rôle de Janna Croft / Ghostbeam! pic.twitter.com/3zLXykQeCy

– Quoi de neuf sur Netflix (@whatonnetflix) 19 février 2020

Raikou – Anna Akana devrait jouer le rôle de la guerrière à deux épées révélée par Mark Miller le 17 février 2020.

Je ne peux pas en dire trop sur son rôle de Raikou dans notre émission Jupiter’s Legacy, mais wow @AnnaAkana régit ses scènes. Elle et Ben Daniels ont la chimie la plus fantastique. pic.twitter.com/76JK6TfEJq

– Mark Millar (@mrmarkmillar) 17 février 2020

Jess Salgueiro comme Shockwave / Timone – Jess a récemment figuré dans une autre série de super-héros sur Amazon appelée The Boy’s. Cette fois, cependant, son personnage ne sera heureusement pas une tache sur le trottoir!

Izzzzzz true! So stoked to be playing Shockwave on @netflix ‘s Jupiter’s Legacy 🤯🔥✨✨✨ https://t.co/XeOzGT02g3 — Jess Salgueiro (@JessSalgueiro) July 26, 2019

Le méchantGeorge Hutchence / Skyfox: Ancien meilleur ami de Sheldon et ancien allié de L’Union. Depuis qu’il a allumé ses amis et son équipe, Skyfox est maintenant le plus grand supervillain du monde. Croyant que ses amis l’ont trahi, Skyfox prépare sa vengeance.

Autres annonces de casting

Nous connaissons également certains des autres membres de la distribution grâce à diverses mises à jour IMDb. Ceux-ci inclus:

Elena Kampouris comme Chloe SampsonJhene Erwin comme Katherin MorrisJennifer De Lucia comme LeightonKathryn Davis comme VeraTenika Davis comme Petra SmallJohn Bourgeois comme PercyChase Tang comme BaryonTyler Mane comme BlackstarIan Quinlan comme HutchQuel est le rôle de Mark Millar dans Jupiter’s Legacy?

Mark Millar a été nommé écrivain pour la série avec Brian Gunn, Mark Gunn et Steven D. DeKnight. Millar est également producteur exécutif de l’émission. Étant donné que personne ne connaît mieux le matériel source que le créateur, il est excitant de savoir à quel point Millar est impliqué dans la série!

Où en est la production pour Jupiter’s Legacy?

Nous avons la confirmation que le tournage a officiellement commencé pour Jupiter’s Legacy en août 2019.

Après une longue période de tournage, nous avons appris que le tournage s’était terminé en février 2020, maintenant dû à un montage et à des VFX approfondis.

Nous avons d’abord regardé les photos de l’ensemble de l’héritage de Jupiter ici.

Plus de photos de #JupitersLegacy set. pic.twitter.com/BRy5btyfvv

– Tournage à Toronto (@TOFilming_EM) 28 juillet 2019

En septembre 2019, il a été annoncé que Steven S. DeKnight s’était retiré du projet. Citant des différences créatives, le rôle est vacant jusqu’à ce qu’il soit rempli. Dans le rapport, il a été noté que quatre des huit épisodes ont terminé le tournage. Il a également été noté que Steven S. DeKnight devrait avoir une sortie anticipée de son contrat Netflix global.

Combien d’épisodes y a-t-il de Jupiter’s Legacy?

Cela doit également être confirmé, mais en raison de la nature de la programmation originale, un minimum de 10 épisodes est prévu.

Quels seront les temps d’exécution pour chaque épisode de Jupiter’s Legacy?

Chaque épisode doit durer entre 50 et 60 minutes. Pendant que nous attendons la confirmation, la plupart des séries originales ont des durées d’environ une heure.

Quelle est la date de sortie de Jupiter’s Legacy?

Une date précise n’a pas encore été annoncée mais nous pouvons confirmer que la série arrivera en 2020. Le tournage a commencé début juillet donc il y a encore un long chemin à parcourir et aggravé par les problèmes de production, il se peut que ce ne soit que fin 2020 jusqu’à ses débuts sur Netflix.

Êtes-vous enthousiasmé par l’héritage de Jupiter? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!