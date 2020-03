Jurasic World: la production de Dominion stoppée par un coronavirus

Une autre production cinématographique majeure qui a commencé à tourner cette année vient d’être arrêtée par le coronavirus Covid-19. Il s’agit maintenant de Jurassic World: Dominion, la troisième partie de la saga Jurassic World.

Universal Studios a décidé que le meilleur serait arrêter immédiatement la production et le tournage de Jurassic World: Dominion comme mesure préventive pour empêcher la propagation de Covid-19. Le film, qui est la troisième partie de la plus récente saga qui continue l’histoire de Jurassic Park, avait commencé à tourner en février 2020 à Londres, en Angleterre. Cependant, un rapport Variety rapporte que le tournage a été retardé indéfiniment. Cela pourrait affecter la date de sortie initiale du film, qui était prévue en juin 2021, mais les détails d’une nouvelle date ne sont pas encore disponibles.

Jurassic World: Dominion rejoint les principales productions cinématographiques hollywoodiennes en étant retardé ou annulé en raison de l’épidémie de coronavirus Covid-19. Mulan, l’adaptation en direct du classique d’animation Disney, a également annulé sa date de sortie initiale, ainsi que Fast and Furious 9 et la quatrième saison de Stranger Things, entre autres.

Jurassic World: Dominion (écrit et réalisé par Colin Trevor) rassemblerait les acteurs de la saga Jurassic Park classique et de la saga Jurassic Wolrd moderne, y compris les acteurs et actrices Chris Pratt, Bryce Dallas Howards, Omar Sy, Sam Neill , Laura Dern et Jeff Goldblum.

De plus, Universal Studios a également arrêté la production de deux autres films en direct, Flint Strong et le film du réalisateur Billy Eichner connu jusqu’à présent sous le nom de Bros.

