Jurassic Park Live Watch Party avec Joseph Mazzello / Film

Chaque jour est un nouveau défi pour trouver quelque chose pour occuper notre temps pendant que nous continuons à nous mettre en quarantaine. Mais heureusement, les cinéastes et leurs acteurs ont proposé de nombreuses options de soirée de montre pour que nous puissions participer à la maison. Un autre arrivera la semaine prochaine pour l’un des plus grands films jamais réalisés.

parc jurassique, le classique moderne réalisé par Steven Spielberg, sera au centre d’une soirée horlogère organisée par Universal Pictures, Amblin Entertainment, IGN et Cinefix. Mais cela ne rassemblera pas seulement un tas de fans pour parler du film, parce que la co-star de Jurassic Park Joseph Mazzello, qui a joué le jeune passionné de dinosaures Tim Murphy, petit-fils de John Hammond, participera à la fête de la montre pour fournir des commentaires et des détails sur les coulisses de son temps passé à faire le film.

À partir de jeudi, 23 avril à 20 h 00 HNE / 17 h 00 PST sur les chaînes YouTube IGN et Cinefix, les fans peuvent se connecter pour avoir l’hôte Clint Gage et un groupe tournant de personnel IGN fournir des commentaires à Jurassic Park avec Joseph Mazzello. Vous devrez louer le film vous-même, si pour une raison quelconque vous ne le possédez pas déjà, et vous serez prêt à partir. Les fans pourront participer eux-mêmes sur le nouveau serveur Discord d’IGN ou en publiant sur Twitter avec les hashtags #JurassicPark et #WFHTheater.

Depuis qu’il a joué dans Jurassic Park quand il était enfant, Joseph Mazzello a continué à jouer dans la mini-série de HBO The Pacific, The Social Network et Bohemian Rhapsody. Voici ce que Mazzello avait à dire à propos d’offrir une distraction pendant

“Alors que nous continuons tous à nous asseoir et à attendre que ces moments effrayants et incertains finissent par être derrière nous, ma façon préférée d’échapper à l’inquiétude et de passer le temps a été de regarder des films classiques, et à mon avis complètement impartial, Jurassic Park est l’un des plus grands de tous les temps. J’ai hâte de me joindre à d’autres fans pour célébrer ce film emblématique et partager les histoires, les idées et les souvenirs amusants et amusants que j’ai recueillis en jouant à Tim Murphy. Ça va être génial! “

Il y aura également des cadeaux tout au long de la soirée de veille en direct, y compris des codes numériques pour le film (ce qui serait bien avant la soirée de veille en direct) ainsi que des prix mystères de Mattel, probablement des jouets Jurassic Park / Jurassic World et ainsi de suite.

Si vous êtes abonné à Xfinity Flex, vous pouvez réellement attraper Jurassic Park via le nouveau service de streaming Peacock, disponible dès maintenant via votre abonnement au câble. Sinon, voici où vous pouvez louer Jurassic Park afin que vous soyez prêt pour la montre en direct:

Amazon Prime (3,99 $ en location HD)

Fandango Now (3,99 $ en location 4K UHD, 3,99 $ en location HD)

Google Play (3,99 $ pour la location 4K)

iTunes (3,99 $ de location)

Vudu (location à 3,99 $)

