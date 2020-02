‘Jurassic World 3’ ajoute la star de ‘Altered Carbon’ Dichen Lachman

Le Jurassic World 3 de Colin Trevorrow aurait ajouté la star d’Altered Carbon, Dichen Lachman, à son casting étoilé.

Jurassic World 3 se prépare à la production et continue d’ajouter à sa distribution. Le troisième film de la trilogie Jurassic World verra le retour de Chris Pratt et Bryce Dallas Howard. Les chefs de file de Jurassic World seront également rejoints par les anciens de Jurassic Park, Sam Neill, Laura Dern et Jeff Goldblum. Il semble maintenant qu’une star d’Altered Carbon rejoindra le casting.

Deadline rapporte maintenant que Dichen Lachman a rejoint le casting de Jurassic World 3. Il n’y a pas de détails sur qui Dichen Lachman jouera dans le prochain film Jurassic World pour le moment. Dichen Lachman est surtout connue pour ses rôles dans Altered Carbon, Marvel’s Agents of SHIELD et Animal Kingdom. Dans Altered Carbon, Dichen Lachman incarne Reileen Kawahara.

Réalisé par Colin Trevorrow à partir d’un scénario qu’il a co-écrit avec Emily Carmichael, Jurassic World 3 étoiles Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum, DeWanda Wise, Mamoudou Athie, Justice Smith, Daniella Pineda, Jake Johnson, et Omar Sy. Le film devrait sortir en salles le 11 juin 2021, mais les fans peuvent désormais revoir Jurassic World: Fallen Kingdom sur tous les formats de médias domestiques:

Trois ans après la destruction du parc à thème Jurassic World, Owen Grady et Claire Dearing retournent sur l’île d’Isla Nublar pour sauver les dinosaures restants d’un volcan qui est sur le point de faire éruption. Ils rencontrent bientôt de nouvelles races terrifiantes de gigantesques dinosaures, tout en découvrant une conspiration qui menace la planète entière.

Réalisé par J.A. Bayona, le film met en vedette Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Rafe Spall, Justice Smith, Daniella Pineda, James Cromwell, Toby Jones, Ted Levine, B.D. Wong, Isabella Sermon, Geraldine Chaplin et Jeff Goldblum.

L’art conceptuel de la Batmobile «Titans» révèle différentes conceptions du véhicule emblématique de Batman

Après sa brève apparition dans l’épisode de la semaine dernière, le concept art de la Batmobile des Titans a été publié et révèle différentes versions du véhicule emblématique de Batman.

Le dernier épisode de Titans a révélé un bref premier aperçu d’une nouvelle version de la Batmobile tandis que Dick Grayson est dans la Batcave via flashback. La version finale de la Batmobile dans l’univers des Titans semble s’inspirer de Batman 89 et de la série animée. L’art conceptuel a été publié et les conceptions initiales ont apparemment été inspirées par de nombreuses versions antérieures de la Batmobile sur différents supports. Vous pouvez consulter le concept art ci-dessous:

La série se poursuit cette semaine avec l’épisode intitulé «Asile» et vous pouvez lire le synopsis officiel ci-dessous!

Lorsque The Messenger (star invitée récurrente REED BIRNEY) révèle que la mère biologique de Rachel est vivante et détenue par l’Organisation dans un mystérieux établissement psychiatrique, Rachel est déterminée à la sauver. Mais une fois à l’intérieur, les Titans sont confrontés à leurs vulnérabilités et leurs peurs les plus profondes.

Interprètes invités: Rachel Nichols comme Angela, Reed Birney comme The Messenger et Rachel Crawford comme docteur.

La série met en vedette Brenton Thwaites dans le rôle de Richard «Dick» Grayson / Robin, Anna Diop dans Koriand’r / Starfire, Teagan Croft dans le rôle de Rachel Roth / Raven et Ryan Potter dans Garfield «Gar» Logan / Beast Boy.

Titans est désormais disponible exclusivement sur DC Universe.