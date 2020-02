Jurassic World 3 Animatronic Dinosaur révélé par Colin Trevorrow / Film

Alors qu’Internet regorge de détails sur Colin TrevorrowLe script divulgué de ce qui aurait été sa version de la fin de la saga Star Wars (y compris les conceptions divulguées que nous ne pouvons pas publier ici), le cinéaste est déjà passé à son prochain projet: Jurassic World 3. Il travaille dur pour rassembler la production, mais il a pris le temps de donner aux fans un aperçu d’un nouveau dinosaure animatronique, qui devrait ravir tous les fans d’effets pratiques.

Dinosaure Animatronic Jurassic World 3

prochaines étapes pic.twitter.com/8B62vFtDBY

– Colin Trevorrow (@colintrevorrow) 31 janvier 2020

Nous ne savons pas si c’est un bébé Triceratops, ou peut-être plus probablement, une version animatronique du bébé Nasutoceratops que nous avons vu dans le court métrage Jurassic World Battle at Big Rock l’automne dernier. Le court-métrage a été créé comme une sorte de pont entre Jurassic World: Fallen Kingdom et Jurassic World 3, donc voir l’un des dinosaures du court-métrage dans le prochain film serait parfaitement logique.

Avant la publication du court précité, Trevorrow a déclaré: «Si [the end of Fallen Kingdom] vraiment arrivé, vous verriez une série d’incidents aléatoires déconnectés qui créeraient un modèle de chaos. Je voulais voir l’un de ces incidents. “Cela semblerait impliquer que quoi qu’il se passe dans Jurassic World 3 ne leur donne pas assez de temps pour faire face aux conséquences des dinosaures qui se trouvent dans la nature.

En quoi consiste Jurassic World 3? Peut-être s’agit-il de préserver et de sauver ce qui serait considéré comme de nouvelles espèces en voie de disparition? Après tout, ce petit bébé est dans une cage, alors peut-être qu’il a été sauvé. Là encore, certaines personnes de la vente aux enchères à la fin de Jurassic World: Fallen Kingdom pourraient finir par mettre la main sur des dinosaures sauvages et créer les leurs. À ce stade, tout est possible.

Jurassic World 3 devrait arriver dans les salles le 11 juin 2021.

