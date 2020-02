Jurassic World 3 Cast pour ramener Jake Johnson et Omar Sy – / Film

Jurassic World 3 présentera plus que le retour de Colin Trevorrow dans le fauteuil du directeur. La prochaine suite de Jurassic World ramènera Jake Johnson et Omar Sy, personnages vus pour la dernière fois dans la renaissance de Trevorrow en 2015 de la série Jurassic Park. Le duo a été vu pour la dernière fois échapper à Isla Nublar alors que les dinosaures échappés se déchaînaient.

Le Hollywood Reporter a annoncé que Johnson et Sy reviennent dans la franchise Jurassic World, signant pour reprendre leurs rôles dans Jurassic World 2015. Les deux se joindront aux autres acteurs de retour Chris Pratt et Bryce Dallas Howard, qui ont tous deux joué dans la suite 2018 Jurassic World: Fallen Kingdom.

Ce sera une grande réunion de classe pour Jurassic World 3, qui verra également le retour des stars de longue date de la franchise Laura Dern, Sam Neill et Jeff Goldblum. Vous devez vous demander quel type de crise réunira autant d’experts qui ont croisé des dinosaures déchaînés, mais ce sera probablement l’une des variétés mondiales, surtout après la fin de Jurassic World: Fallen Kingdom a vu des dinosaures s’échapper de leur habitat d’Isla Nublar et descendant sur le reste du monde. Peu de détails sont connus sur l’intrigue de Jurassic World 3, mais nous pouvons supposer que le monde doit faire face à une crise massive de dinosaures qui s’est échappée.

Alors, comment les personnages de Johnson et Sy prennent-ils en compte? Johnson a joué Lowery Cruthers, un opérateur de salle de contrôle de l’île du parc à thème Jurassic World qui a volé les scènes avec son esprit sardonique et auto-déprécié – et à mon avis, cela aurait été beaucoup mieux pour le patron bien habillé de Bryce Dallas Howard que Chris Pratt. Mais avec la montée rapide de Johnson au rang de leader après son virage sincère et hilarant dans Spider-Man: Into the Spider-Verse, peut-être qu’il obtiendra son dû dans Jurassic World 3. Sy, en attendant, a joué Barry Sembene, un vélociraptor entraîneur et collègue du personnage de Pratt dont les compétences seront probablement utiles avec la crise des dinosaures. Lowery et Barry ont réussi à quitter l’île vivante à la fin de Jurassic World.

Mamoudou Athie et DeWanda Wise sont également à l’honneur dans le Jurassic World 3, encore sans titre.

Universal a établi un 21 juin 2021 date de sortie.

