Jurassic World 3 Cast s’agrandit, Chris Pratt se compare à Endgame – / Film

Jurassic World 3 commence à avoir un casting assez chargé. En plus de revenir aux pistes de la série Jurassic World Chris Pratt et Bryce Dallas Howard, Jurassic World 3 rassemble le gang original de Jurassic Park, avec Laura Dern, Sam Neill, et Jeff Goldblum prêts à reprendre leurs rôles de Dr Ellie Satler, Dr Alan Grant et Dr Ian Malcolm, respectivement.

Et à mesure que le casting grandit, avec de nouveaux arrivants comme Dichen Lachman, habitué de la télévision de science-fiction et, plus récemment, l’acteur de Venom Scott Haze, la distribution de Jurassic World 3 commence à avoir l’air extrêmement saturée. Le seul équivalent pourrait être Avengers: Fin de partie, du moins, selon Pratt, qui a comparé le prochain Colin Trevorrow film de dinosaure vers une autre grande franchise dans laquelle il est apparu.

Comme un dinosaure génétiquement modifié, le casting de Jurassic World 3 ne cesse de croître à une taille gargantuesque. Le dernier acteur à rejoindre le casting de Jurassic World 3 est Scott Haze (Venom, Midnight Special), selon Deadline, dans la foulée du casting de Dichen Lachman hier. Haze rejoindra un casting qui comprend, en plus des stars de retour susmentionnées, Jake Johnson et Omar Sy de Jurassic World, et les nouveaux venus Mamoudou Athie et DeWanda Wise.

C’est un casting assez emballé, même pour une fonctionnalité de créature où la majorité d’entre eux finira inévitablement par être mangée. Mais cela prête à son attrait, a récemment déclaré Pratt lors d’une apparition au Ellen DeGeneres Show pour promouvoir son nouveau film Pixar Onward. La star de Jurassic World 3 a parlé du retour de la distribution originale de la série Jurassic Park, comparant l’équipe entre les nouvelles et les anciennes stars de la franchise aux massifs Avengers: Endgame de l’année dernière, un film dans lequel il a également joué:

«Cela me semble. Je n’ai pas le droit de dire quoi que ce soit… Tout le monde a ça. Il y a à peu près tout le monde dedans. Peut-être que je l’ai fait sauter, mais je m’en fiche. Tous les acteurs du Jurassic Park d’origine reviennent. Cela ressemblera beaucoup à la façon dont Fin du jeu a tout réuni pour Marvel. “

C’est certainement une réunion passionnante pour Dern, Neill et Goldblum, qui ne sont pas tous apparus à l’écran depuis le Jurassic Park original de 1993. Les trois acteurs sont apparus à différents moments de la franchise, Goldblum avec The Lost World et faisant une apparition dans Fallen Kingdom en 2018, tandis que Neill a joué dans Jurassic Park III. Il n’y a pas encore de détails sur la façon dont les trois étoiles sont impliquées dans Jurassic World 3, mais les comparaisons de Pratt avec Fin du jeu suggèrent qu’elles apparaîtront toutes à la fin pour vaporiser les dinosaures dans une bataille géante. Peut être.

La production de Jurassic World 3 commence bientôt, selon Pratt, qui a déclaré à Degeneres qu’il part cette semaine et qu’il “tournera pendant longtemps”.

“C’est un gros problème”, a déclaré Pratt. «Cela représente environ 100 jours de tournage. C’est un film énorme. C’est un grand film. Nous serons partout dans le monde. L’histoire est vraiment, vraiment engageante. Vraiment cool. Ça va être gros. “

Jurassic World 3 devrait sortir en salles sur 11 juin 2021.

