‘Jurassic World’, ‘A Quiet Place Part II’, ‘Edge of Tomorrow’, ‘The Last Witch Hunter’, ‘What We Do in the Shadows’ – / Film

Dans cette édition de Sequel Bits:

Que diriez-vous d’un sac à main de trucs Jurassic World 3?

Consultez l’affiche IMAX pour A Quiet Place Part II.

Comme la plupart d’entre nous, Emily Blunt est pleine d’espoir pour cette suite Edge of Tomorrow.

Vin Diesel dit que The Last Witch Hunter 2 est en préparation, mais nous avons des doutes.

Rhys Darby a mis à jour We’s are Wolves, le spin-off de What We Do in the Shadows.

Jurassic World: Dominion est en train de filmer, et Chris Pratt a marqué l’occasion avec une publication sur Instagram présentant l’ardoise du film. J’ai vu quelques personnes dire que Pratt «expliquait» ce que signifie le titre du film – mais vraiment, c’est juste lui qui utilise la définition de domination du dictionnaire. Pourtant, vous l’avez! Mais attendez, il y a plus de bonté jurassique.

Le réalisateur du film, Colin Trevorrow, a également publié cette photo de l’équipe du film. Ils ont tous l’air très regroupés. Gardez-vous au chaud, les gars! Oh, qu’est-ce que tu dis, équipage? Y a-t-il un autre élément lié à Jurassic World?

Voici… quoi que ce soit. On dirait une très grosse fléchette tranquillisante écrasée dans un pare-brise. Cela implique fortement que les dinosaures conduiront des voitures dans ce film. D’accord, je suis sûr que cela n’arrivera pas. Mais je peux rêver. Jurassic World: Dominion ouvre ses portes 11 juin 2021.

Ci-dessus, vous verrez l’affiche IMAX pour Un endroit calme Partie II. Il n’y a pas grand-chose à raconter, mais il comporte des étoiles Emily Blunt, Millicent Simmonds, et noah Jupe fonctionnement. De quoi fuient-ils? Des monstres, probablement. Ou peut-être qu’ils fuient leurs obligations. Nous avons tous été là, non? Un endroit tranquille, partie II, s’ouvre le 20 mars.

Verrons-nous jamais une suite à Bord de demain (alias Live. Die. Répéter.?). On parle de la suite du film Tom Cruise / Emily Blunt depuis des années, mais jusqu’à présent, il n’y a pas grand-chose à montrer. Mais Emily Blunt reste optimiste. “Je pense qu’il y a une idée, que[réalisateur[directorDoug Liman]dit que c’est génial », a déclaré Blunt à IndieWire. «Et il dit que ce type est entré et a fendu l’affaire. Comment les étoiles s’aligneront toutes pour que nous puissions le faire. Je ne sais pas. J’espère que oui. ” Le gars qui “est entré et a fendu l’affaire” est Matthew Robinson, qui est actuellement chargé d’écrire le dernier script. Le film original était très amusant, alors j’espère que les étoiles s’aligneront pour que cela se produise.

Le dernier chasseur de sorcières, le film d’action fantastique de 2015 avec vin Diesel et Elijah Wood, n’a pas exactement mis le feu au box-office (il a rapporté environ 146,9 millions de dollars sur un budget de 90 millions de dollars). Et les critiques ne l’ont pas aimé. En fait, je pense qu’il est prudent de dire que la plupart des gens ont complètement oublié ce film. Mais selon Vin Diesel, il y aura une suite. En parlant avec Collider, Diesel a déclaré: “Lionsgate vient et dit:” Nous mettons un écrivain pour le prochain. “C’est plutôt cool! … Et ce n’est que récent, soit dit en passant. Mais c’est drôle que vous ayez mentionné Last Witch Hunter parce que je suis en réunion avec Lionsgate et ils créent activement la suite de The Last Witch Hunter. ” Je… ai de sérieux doutes à ce sujet. Mais prenons tous la parole de Vin Diesel pour cela. Pour l’instant.

Ce que nous faisons dans l’ombre, le vampire hilarant mockumenatary de Jemaine Clement et Taika Waititi, est récemment devenu une série télévisée. Mais il était également censé engendrer non pas une mais deux suites. L’un serait une suite du film lui-même, l’autre serait un spin-off axé sur des personnages de loups-garous, intitulé Loups-garous. Parler avec Coming Soon,Rhys Darby, qui a joué l’un des loups-garous dans le film original, a proposé une sorte de mise à jour. «J’envoie un message texte à Taika une ou deux fois par an en demandant:« Que se passe-t-il avec We’re Wolves? Quand le faisons-nous? “Malheureusement, ils sont tous les deux très occupés, donc il n’y a pas eu de véritable mouvement sur le film.” Alors voilà: rien ne se passe. Ce qui est un peu décevant.

Articles sympas du Web: