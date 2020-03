Jurassic World pourrait recevoir une série télévisée en direct

Comme la scène emblématique de la tasse d’eau dans l’original parc jurassique, Le redémarrage en douceur de Colin Trevorrow / la suite du matériel source de techno-thriller de Michael Crichton a fait des vagues en 2015. Malgré la majorité des fans qui entraient dans des attentes prudentes, beaucoup – y compris moi-même – ont quitté le cinéma avec la reconceptualisation moderne de l’auteur-réalisateur américain de Le classique de Steven Spielberg.

Alors que nous attendons patiemment Jurassic World: Dominion, le sixième opus officiel de la propriété centrée sur les dinosaures, l’année prochaine, des rumeurs continuent de se répandre sur une possible série télévisée en direct se déroulant dans le même univers cinématographique que la série de films emblématiques.

Maintenant, le mot vient du site de fans de franchise, Jurassic Outpost, qu’Amblin Television développe une émission de télévision basée sur les films de Jurassic World. Fait intéressant, Steven Spielberg et Colin Trevorrow seraient attachés en tant que producteurs exécutifs, aux côtés de Justin Falvey et Darryl Frank. Pendant ce temps, le projet devrait débuter dans le courant de 2021 ou 2022. Malheureusement, pas beaucoup d’autres détails concrets ont été donnés, mais il convient de noter qu’il ne s’agit pas d’une mise à jour officielle d’Amblin Entertainment et, en tant que tel, n’est pas tout à fait gravé dans la pierre encore.

Avec la troisième photo transplantant l’action carnivore des confins du parc titulaire au grand espace du continent américain, il est possible que Trevorrow cherche à développer de nouveaux personnages et histoires qui pourraient se croiser entre les films et l’émission de télévision. En fait, le studio a récemment publié un court métrage officiel dans l’univers de Jurassic World intitulé Battle At Big Rock. Essentiellement, le produit final d’une série télévisée potentielle pourrait ressembler beaucoup à cette vidéo de 10 minutes.

Mais dites-nous ce que vous pensez de la possibilité d’une toute nouvelle Jurassic World Émission de télévision? Doit-il être laissé à dépérir dans la poussière? Ou doit-il être fouillé pour que la vie puisse trouver un moyen? Enfilez vos chapeaux de paille Stetson et faites-le nous savoir à l’endroit habituel ci-dessous.