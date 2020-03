Jurnee Smollett-Bell révèle l’une de ses scènes préférées “Birds of Prey”

Jurnee Smollett-Bell a révélé sur les réseaux sociaux quelle était l’une de ses scènes préférées d’Oiseaux de proie à tourner en tant que Black Canary.

L’une des meilleures parties de Birds of Prey est que chaque personnage a le temps de briller dans la pièce d’ensemble. Black Canary de Jurnee Smollett-Bell a également été l’une des vedettes du film avec de nombreux grands moments dans Birds of Prey.

Jurnee Smollett-Bell a répondu aux éloges d’un fan sur Twitter à propos de la scène dans Birds of Prey lorsque Black Canary sauve Harley Quinn. L’actrice des Black Canary a révélé que c’était l’une de ses scènes préférées et de sa première séquence d’action qu’elle avait tourné. Vous pouvez consulter le tweet de Jurnee Smollett-Bell ci-dessous.

C’était l’une de mes scènes Dinah préférées à tourner. Et la première scène de combat, nous avons tourné #BirdsOfPrey #BlackCanary https://t.co/uo01fun3pH

Voici le synopsis officiel de Birds of Prey:

«Vous avez déjà entendu parler du flic, de l’oiseau chanteur, du psychopathe et de la princesse mafia? Birds of Prey (Et l’émancipation fantastique de One Harley Quinn) est un conte tordu raconté par Harley elle-même, comme seul Harley peut le dire. Lorsque le méchant le plus néfaste de Gotham, Roman Sionis, et son bras droit zélé, Zsasz, ont visé une jeune fille prénommée Cass, la ville est bouleversée à sa recherche. Les chemins de Harley, Huntress, Black Canary et Renee Montoya entrent en collision, et le quatuor improbable n’a d’autre choix que de faire équipe pour abattre Roman. “

Réalisé par Cathy Yan à partir d’un scénario écrit par l’écrivain Bumblebee Christina Hodson, Birds of Prey met en vedette Mary Elizabeth Winstead comme chasseresse, Jurnee Smollett-Bell comme Black Canary, Ella Jay Basco comme Cassandra Cain, Rosie Perez comme Renee Montoya, Chris Messina comme Victor Zsasz , Ewan McGregor comme Black Mask et Margot Robbie comme Harley Quinn. Ali Wong, Robert Catrini et Michael Masini ont également été interprétés dans des rôles non divulgués.

Birds of Prey joue maintenant dans les salles.

