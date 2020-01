“Jusqu’à présent, ma patience est venue”

Première semaine à l’Académie et La première réprimande de Noemí Galera aux concurrents de ‘OT 2020‘. Gèrard, Ariadna, Javy, Eva, Anne Lukin et Rafa ont été exclus du cours d’interprétation de groupe car ils sont en retard, bien que le réalisateur les ait laissés entrer un peu plus tard. Oui, les triomphes ils ne se sont pas débarrassés d’un avertissement, indiquant clairement que cela ne peut pas se reproduire.

Noemí Galera met en garde les six concurrents dans ‘OT 2020’

Tout s’est passé ce samedi après le cours de fitness de Cesc Escolà. Les six ont pris trop de temps pour se doucher et se toiletter, arrivant avec quelques minutes de retard au cours suivant: jouer avec Ivan Labanda. “Sans blague, ils ne rentreront pas aujourd’hui”, lâcha Naomi Galera de manière très agaçante. “Ma mère, si nous sommes à moitié”, a entendu un candidat de fond, mais le réalisateur a été clair: “Je suis désolé que vous ne soyez pas tous, mais ici j’ai ma patience.”

Certains chicx ont raté la première partie du cours d’INTERPRÉTATION pour leur retard ?????????????? @NoemiGaleraN les a laissés entrer parce que @ivanlabanda avait élevé la classe pour tout le groupe, mais prévient que cela NE PEUT PAS se reproduire! ? # OTDirecto18E pic.twitter.com/iuBG2ks4EA

– Opération Triunfo (@OT_Oficial) 18 janvier 2020

Avant de parler aux absents, Galera a envoyé un message aux dix présents: “Je voudrais que les cours de groupe et les répétitions avec Vicky soient sérieux, parce que ils peuvent vous nommer pour le groupe et c’est bien qu’ils vous envoient taire“le directeur a réprimandé.” Vous riez pendant la journée ce que vous voulez, mais si vous êtes une heure avec une dame qui travaille la chorégraphie depuis une semaine … Ce serait bien si nous la fréquentions. “

Excuses acceptées

Iván Labanda avait préparé un cours spécial pour lequel il avait besoin de tous les candidats, alors il a intercédé pour que Naomi les laisse entrer au moins cette fois. “Tu vas entrer parce qu’il me l’a demandé, parce qu’il ne peut pas faire le cours comme il le pensait, mais pour moi tu n’entrerais pas“Galera a déclaré avant de se prononcer sur le sujet:” Pour que vous compreniez pourquoi vous devez arriver à l’heure, parce que les gens préparent leurs cours. ” J’enlève le fer de la matière: “Rien ne se passe.”

.