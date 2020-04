Jussie Smollett a eu des relations sexuelles avec un agresseur présumé: rapport

Jussie Smollett aurait eu une relation sexuelle avec son agresseur présumé Abel Osundairo, visitant régulièrement ensemble des bains haut de gamme.



La saga Jussie Smollett continue.

Un an s’est écoulé et, encore, les gens découvrent de nouvelles couches au crime de haine présumé contre Jussie Smollett l’année dernière. Après que de nouvelles accusations ont été jetées contre l’acteur de l’Empire, il est révélé que sa relation préexistante avec ses agresseurs était beaucoup plus grave qu’on ne le pensait initialement. En fait, des sources affirment maintenant que Jussie avait une relation sexuelle avec Abel Osundairo, l’un des hommes accusés de l’avoir attaqué.

De nouveaux développements dans cette affaire utilisent des visites dans un établissement de bains chic de Chicago entre Jussie Smollett et Ambimbola “Abel” Osundairo comme preuve que les deux hommes étaient liés avant le “crime de haine” l’année dernière.

Nuccio DiNuzzo / .

“Ils faisaient la fête ensemble et il avait une relation sexuelle avec [Abel]. Ils se sont rendus à plusieurs reprises dans ces riches bains de Chicago et ont dû présenter une pièce d’identité. Il est connu comme un bain public où beaucoup de gays noirs riches se retrouvent. Il devrait y avoir un dossier [of their visits]”, aurait déclaré un initié à Page Six.

Les frères Osundairo ont nié être homosexuels mais, si cette information est vraie, il serait difficile de soutenir devant le tribunal qu’une relation sexuelle était inexistante entre Abel et Jussie.

Que pensez-vous de cela?

Alberto E. Rodriguez / .

[via]

.