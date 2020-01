Justice League Dark Movie, projets TV développés par Bad Robot – / Film

J.J. Abrams“Bad Robot veut participer à cette action de super-héros doux et doux: la société de production développe maintenant Justice League Dark projets de cinéma et de télévision. Il n’y a presque aucun détail pour le moment, car tout est à ses débuts. Mais les rapports indiquent que les projets télévisés et cinématographiques doivent se dérouler dans “l’univers sombre de DC Justice League chez Warner Bros”.

Deadline a le scoop sur les projets de films et de séries télévisées de Bad Robot Justice League Dark, déclarant que «le chef des films d’animation de Bad Robot Hannah Minghella et le chef de la télévision Ben Stephenson prendront bientôt des réunions avec des représentants de talent et leurs clients d’écriture sur quels personnages obtiendront leurs propres projets. »La société Bad Robot d’Abrams a signé un accord exclusif avec Warner Bros. l’année dernière.

Justice League Dark est une équipe de super-héros qui présente les membres les plus inclinés de l’univers surnaturel de DC. La formation originale, qui est apparue dans Justice League Dark # 1 en 2011, était composée de John Constantine, Madame Xanadu, Deadman, Shade, The Changing Man et Zatanna. En 2012 et 2013, le bruit a éclaté que Guillermo del Toro développait un film d’action en direct de Justice League Dark mettant en vedette Constantine, Swamp Thing, Madame Xanadu, Deadman et Zatanna. “Pour que j’aime un super-héros, le super-héros doit être un monstre”, a déclaré del Toro. “Je ne suis pas dans ces choses, je n’y suis jamais allé. Je suis toujours en faveur des récits de monstres. C’est ce que j’aime. Ou, j’adore le noir. J’adore la police, les drames policiers. J’adore la science-fiction. “

Le cinéaste Shape of Water est resté avec le projet jusqu’en 2015, remettant un script révisé dans le processus. Cette incarnation du film Justice League Dark est restée dans l’air Warner Bros jusqu’en 2016, quand il a été annoncé que Doug Liman serait désormais à la barre. Mais en 2017, Liman avait quitté le navire. Warner Bros.a confirmé que le projet existait toujours sous une forme ou une autre lors de Comic-Con en 2017, mais il n’y a eu pratiquement aucune nouvelle à ce sujet depuis. En attendant, un film d’animation Justice League Dark de DC Universe Animated Original Movies est sorti en 2017.

On ne sait pas dans quelle mesure Abrams sera impliqué dans cette nouvelle tentative d’adapter Justice League Dark, mais ce ne serait pas la première fois qu’il travaillait avec Warner Bros. sur un projet de super-héros. En 2002, Abrams a rendu un script pour un film de Superman avec le titre de travail Superman: Flyby. C’était une tentative de redémarrer le personnage avec un nouveau potentiel de franchise – mais cela n’a jamais décollé.

