Justice League Snyder Cut aurait été retardée en raison d’un coronavirus

Le coronavirus a bouleversé toutes nos vies à certains égards et semble prêt à le faire pour les mois à venir. Il a également fait un Thanos réel et a mis un terme temporaire aux super-héros. Les films à venir Black Widow et Wonder Woman 1984 sont confrontés à un avenir incertain, tandis que chaque production de Marvel Studios et Warner Bros est officiellement en pause. Mais maintenant, le virus redouté a peut-être fait de son mieux: il a retardé la coupe Snyder de Ligue de justice.

Et oui, ce son que vous entendez est des milliers de militants Internet malheureux criant tous en même temps. Le mot est que Zack Snyder a travaillé dur sur sa version du film, publiant des images périodiques en noir et blanc pour montrer ses progrès. Il a progressé si loin, en fait, qu’il a une coupe qu’il montre à des amis proches, mais ce n’est pas la version finale de ce que Snyder a surnommé son “Saint Graal”.

Cette version du film aurait été un joyau dans la couronne du lancement de HBO Max en mai. Mais maintenant, il semble que cette date de sortie ait glissé. Et le coupable est COVID-19. YouTuber Grace Randolph revendique ce qui suit:

«J’ai entendu, encore une fois par mes sources, que Snyder veut tourner plusieurs nouvelles scènes qui nécessitent un travail VFX. Et bien sûr, maintenant ils ne peuvent pas faire ça … D’après ce que j’ai entendu de ce qu’il veut ajouter, cela fera la différence entre les fans purs et durs ayant la satisfaction de le voir enfin contre piquer l’intérêt même des fans occasionnels et opposants. C’est cool! Il a vraiment des idées intéressantes sur ce qu’il veut ajouter à cela. »

Cliquer pour agrandir

Je suis sûr que les sources de Randolph sont sur l’argent, bien que beaucoup soient sceptiques quant à la possibilité pour Warner Bros de laisser Snyder tourner de nouveaux éléments pour sa coupe. Tout d’abord, je ne pense pas qu’il serait en mesure de récupérer l’un des acteurs principaux (peut-être Ezra Miller et Jason Momoa le feraient en guise de faveur), sans mentionner que les costumes et les décors ont sans aucun doute été placés en profondeur espace de rangement. Donc, s’il voulait tourner quelque chose, je m’attendrais à ce que ce soit la base de nouveaux plans principalement CGI.

Randolph a poursuivi en affirmant que le délai était raisonnable, disant:

«Puisqu’il a attendu aussi longtemps, je pense qu’il devrait attendre jusqu’à ce qu’il puisse le faire comme il le souhaite. Je veux dire que la coupe Snyder a presque pris des proportions mythologiques à ce stade. C’est une légende. Vous pouvez imaginer la pression intense à la hauteur de cette légende. Je pense que les choses supplémentaires qu’il a prévues lui permettront de le faire à coup sûr. Croyez-moi. Donc, le Snyder Cut, pour le moment, je pense, est hors du jeu. “

Mettez autant de stock dans Randolph et ses sources que vous le souhaitez, mais s’il y a une chose qui pourrait me remonter le moral pendant cet isolement forcé, ce serait la coupe Snyder de Ligue de justice.