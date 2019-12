Justice League Zack Snyder donne de nouveaux détails sur la scène de Darkseid

Zack Snyder a révélé de nouveaux détails sur une scène supprimée entre Wonder Woman et Darkseid de sa coupe de Ligue de justice.

Depuis la sortie de Zack Snyder Ligue de justice pendant la phase de post-production et la version théâtrale du film a fait ses débuts à des résultats décevants, le cinéaste s'est rendu à Vero pour apporter un nouvel éclairage sur sa vision originale. Maintenant, les derniers articles de Zack Snyder offrent un nouvel aperçu sur un élément supprimé précédemment révélé Ligue de justice scène dans laquelle Wonder Woman a décapité Steppenwolf qui impliquait également Darkseid.

Comme l'a expliqué Zack Snyder, Wonder Woman a prononcé la phrase suivante avant de tuer Steppenwolf: «Je défends la vérité et l'amour… mais ceux qui souhaitent détruire la vérité et l'amour, je vais frapper avec une vengeance furieuse.» Dans sa réponse à une question d'un Ligue de justice fan de la scène Wonder Woman, Zack Snyder a également révélé que la tête de Steppenwolf allait ensuite rouler vers Darkseid pour être écrasée par le méchant New God.

Vous pouvez consulter les articles ci-dessous pour voir les commentaires de Zack Snyder sur la scène supprimée de Wonder Woman et Darkseid dans Ligue de justice.

Darkseid était initialement destiné à jouer un rôle plus important dans Zack Snyder Ligue de justice et ensuite DC Extended Universe. Cependant, après que Zack Snyder a quitté le projet, Joss Whedon a assumé les fonctions de directeur pendant la post-production et a supervisé de nombreux tournages pour Ligue de justice ce qui a entraîné la suppression de Darkseid de la coupe théâtrale. Après Ligue de justice ouverts à des critiques décevantes et sous-performants au box-office brut, Warner Bros. a réévalué leurs plans pour les futurs films DCEU et l'arc de cinq films de Zack Snyder impliquant Darkseid a été abandonné.

Voici le synopsis officiel de Zack Snyder Ligue de justice:

Alimenté par sa foi rétablie en l'humanité et inspiré par l'acte altruiste de Superman, Bruce Wayne demande l'aide de sa nouvelle alliée, Diana Prince, pour affronter un ennemi encore plus grand. Ensemble, Batman et Wonder Woman travaillent rapidement pour trouver et recruter une équipe de métahumains pour faire face à cette menace nouvellement réveillée. Mais malgré la formation de cette ligue de héros sans précédent – Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg et The Flash – il est peut-être déjà trop tard pour sauver la planète d'un assaut aux proportions catastrophiques.

Réalisé par Zack Snyder, Ligue de justice stars Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa, Ray Fisher, Jeremy Irons, Diane Lane, Connie Nielsen, J. K. Simmons et Ciarán Hinds.

Ligue de justice est désormais disponible sur Blu-Ray, DVD et Digital HD. Restez à l'écoute pour les dernières nouvelles concernant Ben Affleck, Batman et la coupe Zack Snyder!

Source: Vero (via Reddit)