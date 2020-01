Justin Bieber a fait ce dégoûtant pour Hailey et l’a enregistré pour les fans!

Le mariage de Justin et Hailey Bieber est l’un des plus aimés des réseaux. Maintenant, une vidéo est apparue où le chanteur fait quelque chose d’inattendu à propos de sa femme et très dégoûtant!

25 janvier 2020

Hailey et Justin Bieber ils se sont mariés il y a deux ans et enfin, en 2019, elle s’est habillée en blanc et lui en costume, pour mettre chaque bague à l’annulaire.

Depuis, le couple s’est encore plus consolidé que jamais: ils forment un partenaire très tendre et … trop bizarre!

Les fans ont partagé cette vidéo sur les réseaux sociaux, où Justin Bieber, derrière son partenaire Hailey, se mouille le doigt et le met dans son oreille.

Même si au début il semble que le mannequin n’aime pas du tout, alors jette un rire car, comme on le voit tous sur Internet, Justin doit par essence être ce farceur!

Les fans de mariage attendent qu’ils “passent au niveau supérieur”. Quand les enfants apparaissent-ils?

