Justin Bieber a-t-il toujours une relation étroite avec Usher?

La découverte de Justin Bieber a été en quelque sorte révolutionnaire, car il a été l’un des premiers artistes majeurs découverts sur YouTube. Le chanteur de R&B Usher était énorme à Bieber pour ses débuts et les deux avaient une relation mentoré-mentor et ont une amitié bien documentée. Malgré de nombreux titres négatifs entourant la vie personnelle de Bieber, lui et Usher sont-ils toujours proches?

(L-R) Usher et Justin Bieber en 2011 | Peter Kramer / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

Usher a joué un rôle crucial dans le démarrage de Justin Bieber dans l’industrie

Usher a joué un rôle très important dans le début de la carrière de Bieber et une grande partie du succès de Bieber lui est due. Scooter Braun, qui était alors un ancien élève de So So Def, a trouvé les vidéos YouTube de Bieber. Bieber, 13 ans à l’époque, est allé à Atlanta avec Braun pour enregistrer quelques démos et a rapidement rencontré Usher.

Bieber est allé signer avec Raymond Braun Music Group (RBMG), une coentreprise entre Braun et Usher, qui a pu obtenir une audition de Bieber devant L.A.Reid. Ensuite, RBMG a conclu un accord avec Island Records pour sortir la musique de Bieber. RBMG a partiellement sorti tous les albums de Bieber jusqu’à Purpose en 2012.

Usher se souvient d’avoir rencontré Bieber pour la première fois dans une interview au Howard Stern Show. «J’avais entendu parler de Justin à travers la vigne, parce que les gens parlaient de lui, et je lui ai dit: ‘Pourquoi ne pas organiser une réunion entre moi et ton manager, j’adorerais te rencontrer et faire ceci dans un cadre formel, je suis en retard pour un rendez-vous avec Jermaine Dupri et je ne veux pas le faire attendre, alors faisons-le de la bonne façon. »

Bieber a eu des moments mouvementés

Lorsque Bieber était sous le feu pour avoir utilisé le mot n et fait des blagues racistes dans le passé, Usher leur a adressé un message sur Instagram en juin 2014.

Il a écrit: «Dans mon cœur, je suis une personne qui soutient la croissance et comprend sans jugement, que la croissance résulte souvent de la douleur et continue [sic] “, a écrit Usher dans un message accompagné d’une photo des deux artistes.

Plus tard, Usher a eu une interview avec Billboard en octobre 2014 lorsque Bieber continuait à faire les gros titres pour toutes les mauvaises raisons. Il a été interrogé sur Bieber et a expliqué ce qu’il ressentait en ce moment.

«Notre relation est plus d’homme à homme maintenant. Il prend ses propres décisions et il est important de montrer son soutien », a-t-il déclaré. «Je peux dire que je ne suis pas satisfait de tous les choix que mon ami a faits, mais je le soutiens. Je fais de mon mieux pour donner autant de renforcement positif que possible. Je vais lui donner un coup de poing dans la foutue poitrine quand j’en ai besoin, et lui donner un câlin et un baiser quand j’en ai besoin. C’est plus que du mentorat. J’adore l’enfant. “

À quoi ressemble leur relation aujourd’hui

Bien qu’il semble qu’ils auraient pu traverser une période difficile à cette époque en raison des pitreries de Bieber, il est clair que les deux ont une relation très étroite. Usher était présent au récent mariage de Bieber avec Hailey Baldwin et plus tôt ce mois-ci, les deux sont apparus ensemble sur Ellen lorsque Bieber a joué et ils ont également joué à un jeu.

Usher a même parlé de Bieber dans une interview avec Extra plus tôt cette année, disant: «Je l’ai vu passer des moments très très compliqués. Toujours heureux quand il décide de revenir à ce qu’il aime et de ne pas faiblir. »

Il a également déclaré qu’il admirait Bieber pour avoir réussi à “réussir à revenir, à sortir un autre album et à partager un autre morceau de sa vie”.

Si quoi que ce soit, il semble que Usher sera là pour donner à l’adolescent débutant devenu un jeune adulte un amour dur.