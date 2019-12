Justin Bieber annonce un nouvel album, un single et une tournée

Bieber 2020.

Justin Bieber revient à la musique en 2020. Le chanteur a fait la grande annonce dans une vidéo, qu'il a partagée avec les fans la veille de Noël. Dans la bande-annonce de 90 secondes, Bieber est vu dans une station-service rétro dans le désert tout en réfléchissant à son voyage au cours des quatre dernières années.

«En tant qu'êtres humains, nous sommes imparfaits. Mon passé, mes erreurs, toutes les choses que j'ai traversées », dit-il. "Je crois que je suis exactement là où je suis censé être et Dieu m'a là où il me veut."

Il prépare actuellement son cinquième album studio tant attendu, son premier depuis Purpose en 2015. "J'ai l'impression que c'est différent des albums précédents à cause de ma position dans ma vie", explique Bieber.

Le premier single, "Yummy", devrait arriver le 3 janvier et est maintenant disponible pour pré-enregistrer sur Spotify. Un extrait peut être entendu dans le clip. "C’est la musique que j’ai le plus aimé de tout ce que j’ai fait", dit-il à propos du bop pop / R & B.

Une série de docu devrait également arriver avant "Yummy" le 31 décembre.

De plus, il a annoncé sa première tournée depuis la «Purpose World Tour» de 2016-2017. Le trek nord-américain débute à Seattle le 14 mai avant de se rendre à Los Angeles, Houston, Atlanta, Miami, Détroit, Toronto et plus jusqu'en septembre. Voir les dates ci-dessous.

Dates de tournée de Justin Bieber 2020

14 mai – Seattle, WA – CenturyLink Field

17 mai – Portland, OR – Moda Center

19 mai – Sacramento, Californie – Golden1 Center

22 mai – Santa Clara, Californie – Levi’s Stadium

26 mai – San Diego, Californie – Pechanga Arena San Diego

29 mai – Pasadena, Californie – Rose Bowl

2 juin – Las Vegas, NV – T-Mobile Arena

5 juin – Glendale, AZ – State Farm Stadium

9 juin – Salt Lake City, UT – Vivint Smart Home Arena

13 juin – Denver, CO – Empower Field at Mile High

16 juin – Lincoln, NE – Pinnacle Bank Arena

19 juin – Chicago, IL – Soldier Field

21 juin – Minneapolis, MN – Target Center

24 juin – Milwaukee, WI – Milwaukee Summerfest

27 juin – Arlington, TX – AT&T Stadium

30 juin – La Nouvelle-Orléans, LA – Smoothie King Center

2 juillet – Houston, TX – NRG Stadium

6 juillet – Kansas City, MO – Sprint Center

8 juillet – Tulsa, OK – BOK Center

11 juillet – Nashville, TN – Nissan Stadium

13 juillet – St. Louis, MO – Enterprise Center

15 juillet – N. Little Rock, AR – Simmons Bank Arena

18 juillet – Atlanta, GA – Mercedes Benz Stadium

21 juillet – Miami, FL – AmericanAirlines Arena

25 juillet – Tampa, FL – Raymond James Stadium

27 juillet – Columbia, SC – Colonial Life Arena

29 juillet – Greensboro, NC – Greensboro Coliseum

1 août – Philadelphie, Pennsylvanie – Lincoln Financial Field

4 août – Pittsburgh, Pennsylvanie – PPG Paints Arena

6 août – University Park, PA – Bryce Jordan Center

8 août – Columbus, OH – Ohio Stadium

12 août – Louisville, KY – KFC Miam! Centre

14 août – Cleveland, OH – First Energy Stadium

16 août – Grand Rapids, MI – Van Andel Arena

18 août – Lexington, KY – Rupp Arena

21 août – Landover, MD – FedEx Field

24 août – Buffalo, NY – KeyBank Center

26 août – Albany, NY – Times Union Center

29 août – Détroit, MI – Ford Field

1 septembre – Ottawa, ON – Centre Canadian Tire

3 septembre – Québec, QC – Centre Vidéotron

10 septembre – Toronto, ON – Rogers Centre

14 septembre – Montréal, QC – Centre Bell

17 septembre – Foxboro, MA – Gillette Stadium

26 septembre – East Rutherford, NJ – MetLife Stadium