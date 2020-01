Justin Bieber assiste à la fête de la bande dessinée dans la vidéo “Yummy”

Bieber poursuit son rachat en 2020.



Au dernier trimestre de 2019, Justin Bieber a commencé à taquiner son retour. Avec seulement quelques jours dans l’année, il a détaillé ce qu’il avait en réserve pour ses fans: un nouveau single, une série docu sur ses expériences récentes et finalement, un album. Bien qu’il n’ait pas mentionné de vidéo musicale pour le single initial, cela aurait pu être prédit. “Yummy” est arrivé vendredi et, un jour plus tard, nous recevons son clip.

La teinte bubblegum du visuel réalisé par Bardia Zeinali convient parfaitement à la chanson pop dynamique. Biebs assiste à un festin dans une salle de bal spacieuse, accompagné d’un casting de personnages en rotation. Il n’y a pas beaucoup de récit. La caméra tourne autour de la table pour montrer des visages variés dévorant des plats bizarres. Finalement, ils éclatent tous en danse alors que Biebs nous rappelle qu’il a des mouvements. La vidéo se termine par une tournure classique “c’était tout un rêve”.

Il a été révélé que le prochain projet de Bieber mettra en vedette Travis Scott, Post Malone et Kehlani. Il n’y a pas encore de date de sortie ou de titre pour l’album, mais la popstar se lance dans une tournée nord-américaine à partir de mai. Que pensez-vous de “Yummy”? 2020 sera-t-il une grande année pour The Biebs?

.