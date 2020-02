Justin Bieber bat le record d’Elvis Presley avec son nouvel album Changes | Instagram

Le célèbre chanteur Justin Bieber, récemment record battu avec son nouvel album “Changements“, Il est arrivé au numéro un Les ventes de panneaux d’affichage et pour la septième fois ont atteint cette position, dépassant de cette façon à Elvis Presley.

Le 14 février, Justin nous a surpris avec le lancement de son nouvel album après 3 ans sans le connaître en musique et maintenant de façon surprenante bat le record qui a été créé environ 60 ans.

Justin a battu le record du roi du rock and roll, Elvis Presley qu’il a établi il y a des années et est devenu le le plus jeune artiste à obtenir 7 albums en position numéro un aux États-Unis.

Elvis presley il y est parvenu enregistrer quand il a sorti son album Hawaï bleu en 1961, il s’est avéré être légendaire et il avait seulement 26 ans.

Bieber quelques jours après son lancement a rapidement atteint le première position et il s’avère être un an plus jeune qu’Elvis quand il a sorti son album.

La première fois que Justin a réussi à être dans le numéro un sur les listes était dans le 2009 alors qu’il n’avait que 16 ans avec son premier album, My World 2.0

A partir de là ses autres quatre albums d’études ont également atteint numéro un aux États-Unis ainsi que quelques collaborations et remixes.

Comme si cela ne suffisait pas, le chanteur est également dans le haut à partir des listes de chansons de R&B et pays de ce mois, et dans le Royaume-Uni, a dépassé deux fois la liste des albums, avec Changements et Crois à partir de 2012

Ce nouvel album est l’endroit où Bieber fait un réflexion sur sa vie, sa carrière, son mariage et sa toxicomanie et bien qu’il n’ait pas reçu les meilleures critiques, il semble être un nouveau départ pour lui.

