Justin Bieber demande si Harry Styles a plus de talent que lui

Quoi qu’il en soit, les artistes sont toujours comparés à d’autres artistes du même genre. Avant de passer à une musique plus mature, Justin Bieber et Harry Styles ont tous deux fait leurs débuts dans la pop teen. Il était naturel que les deux soient comparés, d’autant plus qu’ils ont tous les deux recueilli un mélange puissant d’éloges et de critiques au fil des ans.

Parfois, ces comparaisons se transforment en rivalités. Les rivalités musicales célèbres incluent Lady Gaga contre Madonna, Tupac Shakur contre Biggie Smalls et Blur contre Oasis. Les comparaisons entre Bieber et Styles n’ont jamais évolué en rivalité – ou l’ont-ils fait?

Justin Bieber a mis James Corden entre un rocher et un endroit dur

Selon E News, Bieber est apparu dans The Late Late Show avec James Corden le 20 février 2020. Ils ont joué le célèbre jeu de Corden, Spill Your Guts ou Fill Your Guts. Ce jeu est similaire à Truth or Dare. Pour jouer à Spill Your Guts ou Fill Your Guts, les célébrités se voient poser des questions difficiles et doivent y répondre ou manger quelque chose de dégoûtant. Le jeu est fait pour deux, car les invités de Corden peuvent aussi lui poser des questions.

Bieber savait apparemment que Corden était ami avec Styles, une autre icône britannique du show-business. Les deux ont été remarqués en train de faire la fête avec Adele. Bieber a posé à Corden une question très difficile sur les styles, qui se penchait sur les comparaisons entre lui et l’ancien membre de One Direction. “J’ai 25 ans, ton ami Harry Styles a aussi 25 ans. Quel 25 ans a plus de talent[ed]? “

C’est une question sans bonne réponse. De toute évidence, certains fans apprécient davantage la musique de Bieber tandis que d’autres fans apprécient davantage la musique de Styles. À un certain niveau, Corden ne voulait probablement pas insulter son ami Styles. À un autre niveau, il ne voulait probablement pas dire que Styles était plus talentueux, car cela dérangerait les nombreux fans de Bieber sur Internet.

Bien sûr, il est possible pour quelqu’un de jouer à Spill Your Guts ou Fill Your Guts sans répondre à une question comme celle-ci. Corden a décidé de ne pas répondre à la question. Au lieu de cela, il a bu de la salive d’oiseau. Corden ne doit vraiment pas vouloir offenser Bieber of Styles ou leurs fans s’il était prêt à faire des efforts répugnants pour éviter cette question!

James Corden pose une question difficile

Corden a posé à Bieber une question tout aussi difficile. Il voulait savoir quel pays sur terre avait les «pires fans». Ce n’est évidemment pas dans le meilleur intérêt de Bieber d’offenser les fans de n’importe quel pays, alors il a décidé de ne pas répondre à la question. Au lieu de cela, il a bu un peu d’un smoothie à base de crevettes et de piments. Cela correspond à l’attitude exprimée de Bieber envers ses fans. Les gens rapportent qu’en 2013, il a dit aux croyants “Je t’aime tellement.”

Bieber a beaucoup de fans dévoués. Bieber lui-même et Corden étaient prêts à faire de grands efforts répugnants pour éviter de les offenser. C’est un incroyable témoignage de la base de fans de Bieber.

