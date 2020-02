Justin Bieber dévoile la liste de suivi des changements

2.5.2020

Alors qu’il s’apprête à sortir son premier album en plus de quatre ans, Changes, Justin Bieber a dévoilé la tracklist.

La superstar de la pop recrute des amis célèbres pour les 17 titres, qui incluent les singles précédemment sortis «Yummy» et «Get Me» avec Kehlani. Invités de Quavo sur «Intentions», tandis que Post Malone et Clever sont présentés sur «Forever». Les autres collaborateurs incluent Travis Scott («Second Emotion») et Lil Dicky («Running Over»). L’album se termine avec le remix de “Yummy” avec Summer Walker.

Bieber s’est associé à Spotify pour révéler la liste des pistes via un filtre personnalisé “Quels changements suivez-vous?” Sur Instagram. Le filtre interactif a offert un aperçu des chansons de l’album à travers des titres scintillants que les fans ont pu reconstituer.

Changes, le suivi de Purpose de 2015, est prévu pour le 14 février. “J’ai l’impression que c’est différent des albums précédents à cause de ma position dans ma vie”, a-t-il déclaré à propos du “projet R & B / pop futuriste, »Que Billboard a comparé aux Journaux de 2013.

Il reprendra la route lors de sa «Tournée des changements». Le trek nord-américain débute le 14 mai à Seattle, avec les invités spéciaux Kehlani et Jaden Smith. Vous pouvez également le voir jouer sur “SNL” ce week-end avec l’animateur RuPaul.

Liste de suivi des modifications

1. «Tout autour de moi»

2. «Habituel»

3. «Venez autour de moi»

4. “Intentions” feat. Quavo

5. “Délicieux”

6 disponibles”

7. Exploit «Forever». Post Malone et Clever

8. feat. Lil Dicky

9. «Sortez-le de moi»

10. «Second Emotion» feat. Travis Scott

11. “Get Me” feat. Kehlani

12. «ETA»

13. «Changements»

14. «Confirmation»

15. “C’est ça l’amour”

16. «Au moins pour l’instant»

17. «Yummy» (Summer Walker Remix)

