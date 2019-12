Justin Bieber donne un message dur et direct à son ex-petite amie Selena Gomez OMG!

Justin Bieber sortira bientôt un nouvel album ¡Upss a Selena Gomez vous n'aimerez rien!

24 décembre 2019

Récemment, le chanteur Justin Bieber, a rendu ses fans fous en rendant public le secret qu'il avait gardé. Ce n'est rien de moins que la prochaine sortie d'un nouvel album.

Dans la publication de Justin, vous ne voyez que le mot "Demain" et en dessous des dates 24 décembre, 31 décembre et janvier "2020". Cette annonce a fait réfléchir plus d'un de ses followers, car, elle se prête à l'interpréter de deux manières, au nom du titre de son nouvel album qui parlerait la veille de Noël, ou à voir avec le nom du premier single de son nouveau record, qu'il enregistrerait l'année prochaine.

La vérité est que ses followers attendent avec enthousiasme la sortie de ses nouvelles chansons, car, depuis 2015, il n'a promu aucun disque. Être sa dernière édition "Purpose".

N'oubliez pas que Bieber Il a abandonné sa carrière musicale pour avoir consacré son attention à son état de santé, comme on le sait, l'artiste a souffert il y a quelques mois d'anxiété et de dépression.

"Il est difficile de sortir du lit le matin avec une bonne attitude lorsque vous êtes submergé par votre passé, votre travail, vos responsabilités, vos émotions, votre famille et vos relations." Il a avoué à cette occasion Justin

«Il m'a fallu des années pour me remettre de toutes ces terribles décisions, réparer des relations rompues et changer les habitudes dans mes relations. Maintenant, je navigue dans le meilleur moment de ma vie: le mariage!

Justin sur son nouvel album: "J'ai perdu près d'une décennie avec une femme qui n'était même pas la moitié de qui tu es"

.