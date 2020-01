Justin Bieber et la douleur causée à Hailey Baldwin à la destruction dans les réseaux sociaux | Instagram

Hailey Baldwinépouse de Justin BieberMalheureusement, il a dû payer une facture très chère pour être devenu le conjoint du chanteur.

Son union conjugale lui a valu des centaines de commentaires négatifs et des attaques fréquentes sur les réseaux sociaux très fréquentés, avec lesquels il compare habituellement certains anciens couples canadiens, en plus de générer des situations encombrantes avec Selena Gomez.

La mannequin de 23 ans a profité du début de 2020 pour réfléchir et publier un message qui révèle son sentiment envers le lien avec les personnes qu’elle estime.

Je dirais que ma partie la plus préférée de l’existence est la connexion humaine. J’adore absolument me connecter avec d’autres personnes, j’aime trouver des intérêts communs entre moi et les autres, entendre l’histoire des gens, j’aime rire avec les autres et j’aime pleurer avec les autres. Je me sens tellement très profondément. Mon cœur explose de bonheur lorsque mes amis et ma famille sont heureux et mon cœur se sent écrasé quand ils sont blessés et tristes. La raison pour laquelle je dis tout cela est: parce que j’aime me connecter, je fais de mon mieux pour exposer mon cœur, ce qui signifie que j’aime librement et que je sympathise profondément, et à cause de cela, je souffre aussi très facilement quand j’ai l’impression que les gens ne le font pas voir mon cœur et me voir pour qui je suis et la raison pour laquelle je partage cela, c’est parce qu’Instagram, Twitter, etc. est un TEL terrain fertile pour la cruauté les uns envers les autres, et parce que les gens ne prennent pas le temps de se connecter les uns avec les autres d’autres à un niveau honnête avant de recourir à la haine, cela commence à endommager ce qui pourrait être une très belle interaction et connexion humaine. Je pourrais rester ici toute la journée et dire que la haine ne me dérange pas, que les mots qui sont prononcés ne m’affectent pas. Mais NEWS FLASH: ça fait mal d’être déchiré sur internet !!! Cela fait mal d’être comparé à d’autres êtres humains chaque jour, cela fait mal aux gens de sauter aux conclusions et de faire des hypothèses. Ça fait mal d’être appelé des noms, et d’avoir l’impression de ne pas être à la hauteur d’un certain standard .. la liste s’allonge encore et encore. Je partage cela uniquement parce que cela pèse souvent dans mon cœur et parce qu’il est important d’être honnête sur la façon dont ces choses nous affectent mentalement et émotionnellement. Espérons que cela parle à quelqu’un aux prises avec le même problème. cela étant dit Bonne année. Connectons-nous davantage en 2020 🙂

Un message partagé par Hailey Baldwin Bieber (@haileybieber) le 3 janvier 2020 à 4:01 PST

Depuis votre compte officiel de InstagramIl a également avoué combien les comparaisons et les critiques qu’il reçoit des utilisateurs des réseaux et des followers l’affectent.

C’est le message émotionnel de Hailey Bieber, car elle se dit respectueuse de son mari maintenant qu’elle est heureusement liée à l’interprète «Yummy».

Hailey Baldwin interagit souvent avec ses adeptes de Instagram, où elle partage des moments de sa vie aux côtés de son mari. Malheureusement, toutes les publications ne sont pas bien reçues.

