Justin Bieber et Quavo exécutent «Intentions» sur «SNL»

Justin Bieber est revenu à «SNL» pour la première fois depuis 2013.

Avant la sortie vendredi de son cinquième album studio Changes, la superstar de la pop a interprété une paire de singles de son nouvel album, “Yummy” et “Intentions” avec Quavo.

Pour la première représentation de la soirée, «Yummy», Bieber a joué dans une grande boîte verte tout en portant un pantalon vert ample. Soutenu par un trio de musiciens à cordes, il a livré une interprétation épurée de la chanson avant de la passer à la vitesse supérieure avec la version originale. Rejoint par quatre danseurs, il était ravi de ses mouvements alors que son ombre se projetait sur le fond vert.

Après une intro de l’animateur RuPaul, Bieber est revenu pour son nouveau single “Intentions” avec Quavo, pour lequel il a publié une vidéo vendredi. Vêtu de ses propres vêtements de Drew House, il est apparu à l’intérieur d’une boîte illuminée alors que les paroles étaient écrites en néons derrière lui pendant qu’il dansait. Il a finalement été rejoint par ses quatre danseurs et Quavo, qui ont craché son couplet alors que Justin jouait l’hypeman.

Vendredi, l’album tant attendu de Changes, Bieber, sort en collaboration avec Travis Scott, Post Malone et Summer Walker. Il prendra également la route lors d’une tournée nord-américaine, commençant le 14 mai à Seattle et se terminant le 26 septembre à East Rutherford, New Jersey, avec des invités spéciaux Kehlani et Jaden Smith.