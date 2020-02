Justin Bieber et Quavo redonnent dans la vidéo «Intentions»

À seulement une semaine de la sortie de son album, Justin Bieber rejoint Quavo sur son nouveau single «Intentions».

La chanson édifiante trouve la superstar pop propager de bonnes vibrations. “Image parfaite, vous n’avez pas besoin de filtre”, chante-t-il. “Magnifique, fais-les tomber, tu es un tueur / Douche-toi avec toute mon attention / Ouais, ce sont mes seules intentions.”

Avec la chanson, Bieber a débuté une vidéo inspirante, qui a été tournée à Alexandria House, une organisation à but non lucratif basée à Los Angeles qui fournit un logement sûr aux femmes et aux enfants qui passent d’un refuge d’urgence à un logement permanent.

Bieber met en lumière trois «diplômés» du programme de logements de transition d’Alexandrie en présentant leurs histoires de force et de résilience et en les surprenant avec du temps en studio et même une nouvelle voiture. Il a également lancé le Fonds d’intentions d’un montant de 200 000 $ pour soutenir la Maison Alexandria.

“Intentions” arrive avant le cinquième album studio de Bieber Changes, qui doit sortir le 14 février avec des collaborations avec Travis Scott, Post Malone, Kehlani et Summer Walker, qui apparaît sur le remix de “Yummy”.

Après la sortie de l’album, Bieber prendra la route lors de sa «Tournée des changements». Le trek nord-américain débute le 14 mai à Seattle, avec les invités spéciaux Kehlani et Jaden Smith. Vous pouvez également le voir jouer sur “SNL” ce week-end avec l’animateur RuPaul.