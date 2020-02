Justin Bieber et Summer Walker font équipe sur le remix de ‘Yummy’

Délicieux 2.0.

Après avoir taquiné la chanson la semaine dernière, Justin Bieber lance le remix officiel de “Yummy” avec Summer Walker. La sirène R&B ajoute sa voix douce et sensuelle au morceau séduisant.

«Le matin ou l’après-midi, vous obtenez ce dont vous avez besoin», chante Summer. “Le miel de sucre est si doux / j’ai eu ce miam miam / j’ai ce délicieux.”

“Yummy” est sorti le mois dernier et a culminé au n ° 2 sur le Billboard Hot 100. La semaine dernière, Bieber a également abandonné “Get Me” avec Kehlani, tandis que son nouvel album Changes est attendu le 14 février et devrait présenter des collaborations avec Travis Scott, Post Malone et Quavo.

Bieber reprendra la route lors de sa «Changes Tour», qui débutera le 14 mai à Seattle, avec les invités spéciaux Kehlani et Jaden Smith. Vous pouvez également le voir jouer sur “SNL” ce week-end avec l’animateur RuPaul.

