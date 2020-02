Justin Bieber fait les aveux les plus effrayants sur son sombre passé

Le Canadien Justin Bieber a révélé tous les détails de ce qu’il a appelé «la période sombre», une époque qui a commencé très jeune et qui l’a mené dans le monde de la toxicomanie et de la violence.

26 février 2020

Canadien Justin Bieber Il a révélé tous les détails de ce qu’il a appelé «la période sombre», une époque qui a commencé très jeune et qui l’a conduit dans le monde de la toxicomanie et de la violence.

Dans le cadre de son documentaire autobiographique “Justin Bieber: Seasons “, l’idole pop est entrée dans ses fans dans son sombre passé et a fait la plus grande confession de tous.

Et est-ce que l’interprète de “Délicieux“il a dit que la première fois qu’il avait fumé de la drogue, il avait entre 12 et 13 ans et qu’il l’avait fait parce que ces substances lui faisaient du bien.

Il a admis que pendant cette période d’excès, il s’était blessé et blessé les autres, et que maintenant qu’il commençait déjà à se remettre, il voulait être le meilleur mari, père et artiste possible.

Le documentaire comprend également son médecin traitant, qui a révélé les deux maladies dont souffre l’étoile, et a nié qu’il souffre de trouble bipolaire.

.