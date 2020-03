Justin Bieber fait peur à David Beckham sur “Ellen”: Regardez

Justin Bieber a donné une frayeur à David Beckham dans “The Ellen DeGeneres Show” pendant que David racontait une histoire à propos de ses enfants en train de jouer à la maison de Justin.



Justin Bieber a rendu David Beckham bon alors que la star du football racontait une histoire sur Justin dans The Ellen DeGeneres Show, en sautant et en lui faisant peur à moitié. David s’est arrêté au studio d’Ellen lors d’un épisode diffusé mercredi pour discuter avec l’animateur de talk-show de ses enfants et de son récent rôle d’invité dans Modern Family comme lui-même. À un moment donné, Ellen mentionne que les enfants de David, Brooklyn, Romeo, Cruz et Harper, ont fini par se tromper ou se faire soigner chez Justin Bieber l’année dernière, et demande à l’athlète professionnel comment cela s’est produit.

“Nous suivons tous Justin sur Instagram, bien sûr”, a déclaré David. «Et nous sommes tous fans et nous l’aimons tous. Il arrivait à la fin de notre nuit de trucage ou de traitement. Les enfants ont eu beaucoup trop de bonbons et se sont beaucoup amusés. Donc, sur le chemin du retour, Roméo se tourne vers moi et il a dit: «Justin… donne des cônes à neige…» Alors, je l’ai appelé et il est revenu en quelques secondes, et il a dit: “ Oui, nous le faisons maintenant. ” Nous étions littéralement à deux minutes de la maison, alors nous sommes allés tout droit là-bas. Tourné. Et, oui, nous avons tous des cônes à neige. »

Michael Reaves / .

Alors qu’Ellen continue de parler de la façon dont les garçons Beckham voulaient que David et sa femme, Victoria, appellent leur plus jeune enfant “Justine” d’après Justin, la popstar lui-même saute de la table à côté d’eux et crie. Bien qu’il ne crie pas exactement sous le choc, David semble très perplexe. Les deux partagent immédiatement un câlin avant que Justin ne s’excuse. “Désolé, ils voulaient que je fasse ça”, dit-il à David en se retournant pour fuir la scène. “Je dois y aller, je dois y aller.”

Jon Kopaloff / .

“Oh mec, je ne pensais vraiment pas que ça allait se produire”, dit David dans un éclat de rire, avant d’exprimer quelques mots aimables à propos de Justin. “Je sais que vous l’aimez tous, mais il est l’être humain le plus étonnant”, at-il dit. raconte Ellen, qui est d’accord avec lui. “Il l’est vraiment. Il l’est vraiment. Pour quelqu’un de réaliser ce qu’il a accompli et d’être toujours une personne incroyable et de faire ce qu’il fait. Vous savez, je jauge toujours la façon dont les gens sont pour les enfants – et pour mes enfants —Et il a été si gentil avec mes enfants au fil des ans. C’est, vous savez, c’est super de le voir. Super de le revoir. ” Au cours du même épisode, Justin a participé à un segment intitulé “Burning Questions”, où il a répondu à de nombreuses questions invasives. L’apparition l’a amené à révéler de nombreux détails personnels, y compris combien il aime ses fesses.

