Justin Bieber fait sortir Quavo pour sa performance “Intentions” sur “SNL”

Bieber et Quavo ont pris la scène pendant “SNL”.



Justin Bieber a été l’invité musical du nouvel épisode de Saturday Night Live, au cours duquel il a interprété “Yummy” et “Intentions”.

Pour “Intentions”, Bieber a surpris les fans en sortant Quavo pour interpréter son couplet vedette sur la piste. La chorégraphie de danse que Bieber suit pour commencer à s’apaiser lorsque Quavo se joint et que les deux passent le plus souvent du temps à se mettre sur scène.

Il s’agit de la troisième apparition de Bieber sur SNL. Selon EW, les deux anciens membres de la distribution, Bill Hader et Jay Pharoah, ont déclaré que Bieber était le pire invité avec qui ils se soient comportés: “Il était juste au mauvais endroit”, a déclaré Bill Hader en 2018. “Tout le monde a généralement un très bon comportement. Bieber est le seul dans mon expérience […] Il semblait juste, comme, épuisé ou juste au bout d’une corde. Je veux dire, il était tellement énorme. “

“Intentions” est l’un des singles principaux du prochain album de Bieber Changes. Le projet devrait mettre en vedette Kehlani, Summer Walker, Travis Scott, Post Malone et plus encore. Vous pouvez vous attendre à ce que le projet complet tombe le jour de la Saint-Valentin, le 14 février.

Consultez la liste complète des pistes ci-dessous.

Tout autour de moi

Habituel

Venez autour de moi

Intentions (ft. Quavo)

Délicieux

Disponible

Pour toujours (ft. Post Malone & Clever)

Écraser (ft. Lil Dicky)

Sortez-le de moi

Deuxième émotion (ft. Travis Scott)

Obtenez-moi (ft. Kehlani)

ETA

Changements

Confirmation

C’est ça l’amour

Au moins pour l’instant

Délicieux (Summer Walker Remix)

.