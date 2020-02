Justin Bieber fait un don de 100 000 $ au Fan’s Mental Health Awareness Fund

Justin Bieber met son argent là où sa bouche suit sa vidéo “Intentions” avec Quavo en faisant un don de 100 000 $ à un fonds de sensibilisation à la santé mentale d’un fan.



Justin Bieber maintient l’esprit de son clip pour les “Intentions” de Quavo avec sa dernière initiative philanthropique. Dans les visuels de la chanson, qui a été abandonnée vendredi, Justin et Quavo redonnent à ceux qui en ont besoin et mettent en évidence diverses difficultés qui affligent les sujets de la vidéo. Cet engagement à diffuser la sensibilisation et à faire de bonnes actions a été reflété par Justin lors de l’enregistrement de “Fresh Out Live” de MTV vendredi. Après la première du clip, Justin a annoncé son don de 100000 $ à une cause de sensibilisation à la santé mentale d’un fan local.

La fan en question, Julie Coker, étudiante à la Stockton University, est devenue une avocate du chapitre universitaire de l’organisation Active Minds, après avoir été diagnostiquée elle-même avec une dépression. «Je travaille pour la santé mentale maintenant à cause de mes propres problèmes de santé mentale dans le passé», a-t-elle révélé. «Il est important pour nous de parler de santé mentale, car plus de 50% d’entre nous auront un problème de santé mentale au cours de leur vie. ». Elle a aidé à dépister environ 5 000 élèves pour la dépression, le risque de suicide et les troubles de l’alimentation, et a participé à la campagne #HugMore.

Cindy Ord / . pour MTV

Julie note que Justin, qui était le premier artiste qu’elle a vu en concert à l’âge de 13 ans, “a un grand public, donc s’il a un bon message sur la santé mentale, j’espère que tout le monde … voudra commencer à penser au mental la santé d’une manière différente. ” Justin a été ouvert sur ses luttes avec la santé mentale dans le passé, annulant même le reste de sa tournée mondiale «Purpose» en juillet 2017 en raison de la dépression et de l’épuisement. Parallèlement à son don à la cause de Julie, Justin s’est associé à Alexandria House, un programme de logement de transition qui fournit un abri et du soutien aux femmes et aux enfants en situation d’urgence. Justin et Quavo sont présentés saluant et soutenant trois femmes d’Alexandria House dans la vidéo “Intentions”, et maintenant Justin a mis en place un fonds INTENTIONS de 200 000 $ au profit de l’organisation. Les bonnes actions continuent de venir.

