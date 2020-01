Justin Bieber fait une représentation gospel impromptue à l’église de Beverly Hills

Justin Bieber a chanté son cœur à l’église.



Nous savons depuis un certain temps maintenant que Justin Bieber est un homme du seigneur et qu’il est un fier membre de Hillsong, l’église de Beverly Hills qu’il fréquente régulièrement. “Je ne me considérerais pas comme religieux”, a expliqué Justin dans son dernier long métrage Vogue. “Cela déroute beaucoup de gens parce qu’ils disent:” Eh bien, vous allez à l’église. ” Je crois en l’histoire de Jésus – c’est la simplicité de ce que je crois. Mais je ne crois pas en tout l’élitisme religieux et la prétention comme les gens sont meilleurs que vous parce qu’ils viennent à l’église, comme vous devez aller à l’église et vous habiller une certaine façon.”

. / Dave Hogan

Lors de la récente visite de Justin à son lieu de prière, le chanteur de “Yummy” se sentait loin de la puissance supérieure depuis qu’il est monté sur scène pour une interprétation impromptue de chansons gospel que sa femme, Hailey Beiber, a regardé depuis la première rangée.

Après des jours à tout essayer pour que son dernier single “Yummy” devienne la chanson numéro un sur Billboard, le chanteur a perdu face à Roddy Ricch dont le single “The Box” est devenu le hit. “Merci à tous. Tellement reconnaissant”, a déclaré le chanteur, en publiant à nouveau un rapport sur les positions du palmarès. “@RoddyRicch Vous deviez aller faire un banger smh! Haha ur l’homme !! J’adore la chanson !! bravo pour votre premier # 1 !! Tout le monde va streamer #thebox”, écrit-il sur Twitter.

Peut-être la prochaine fois, Justin.

