Justin Bieber fond en larmes lors d’une soirée d’écoute d’album racontant la dépression

Il a remercié sa femme, Hailey et Scooter Braun d’être là pour lui.



La période juste avant les Grammy Awards fait une semaine mouvementée à Los Angeles. Ce dimanche 26 janvier, la convoitée cérémonie de la musique aura lieu au Staples Center du centre-ville de L.A., et toute la semaine, des artistes ont organisé et assisté à des fêtes pour célébrer le grand événement. Justin Bieber a profité de l’occasion pour organiser une soirée d’écoute pour son prochain album qui, selon Variety, s’intitule Changes.

Vittorio Zunino Celotto / Personnel / .

Le nouvel album du joueur de 25 ans sera son premier album studio depuis sa sortie en 2015 Purpose. Le chanteur pop a récemment partagé “Yummy”, le premier single de l’album, et alors que son équipe prévoit une date de sortie en mars, Bieber et ses amis se sont réunis pour entendre le projet avant tout le monde.

Variety rapporte que Bieber s’est joint à des auditeurs des Village Recorders de West L.A.et tout en prononçant un discours devant une foule d’environ 200 personnes, le chanteur a fondu en larmes. “Je ne pense même pas que je devrais être en vie, peu importe, je m’épanouis”, a-t-il déclaré en racontant sa dépression tout en grandissant et en étant “blessé par l’industrie”. À un moment donné, il aurait regardé Scooter Braun et aurait dit en larmes: “Vous avez marché avec moi pendant beaucoup de merdes.”

Bieber n’est pas entré dans les détails de ceux qui, selon lui, lui ont fait du tort, mais il a ajouté qu’il a traversé une période de confusion parce qu’il ne savait pas qui était digne de confiance. Le chanteur chrétien a également parlé de compter sur Dieu à travers ses luttes. “Il y a du pouvoir dans la faiblesse”, a-t-il dit. Il a dit à sa femme Hailey Bieber: “Je t’aime de tout mon cœur … et je suis tellement fier de nous.”

Avant de diffuser l’album, qui aurait de fortes influences R & B, Bieber a plaisanté en disant qu’il devait “le rassembler … je vais aller me tirer dessus”. Il s’est assuré de répéter à plusieurs reprises qu’il plaisantait et ne voulait pas dire cela de manière sérieuse. Êtes-vous prêt pour R & Bieber?

.