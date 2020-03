Justin Bieber laisse tomber la vidéo «habituelle»

Justin Bieber conserve les clips vidéo avec son dernier pour «Habitual», le troisième opus de sa série exclusive Apple Music.

Le visuel partiellement animé, réalisé par Michael D. Ratner, a été inspiré par sa foi. La superstar de la pop interprète les paroles sincères de l’un de ses morceaux préférés de Changes dans une église abandonnée en pleine nature.

“Ces vidéos ont toutes été tournées dans des endroits dans la nature qui ont signifié quelque chose pour moi au fil des ans et je suis ravi que mes fans puissent découvrir la musique avec ces concepts à l’esprit”, a déclaré Bieber à Apple Music.

Il a déjà fait ses débuts de vidéos pour “E.T.A.” et «Changements» de son album en tête du classement des changements. À seulement 25 ans, il est le plus jeune artiste à avoir jamais sept n ° 1 sur le Billboard 200. La quatrième et dernière vidéo de sa série Nature débutera le 10 mars sur Apple Music.

Regardez la vidéo complète sur Apple Music

Bieber s’est également arrêté au «The Ellen DeGeneres Show» cette semaine pour jouer à «Burning Questions». Découvrez de quelle partie de son corps il est le plus fier, le prénom de son épouse Hailey pour lui et la nuit romantique qu’elle a prévue pour son 26e anniversaire.

