Justin Bieber modifie les dates de sa tournée en raison d'un coronavirus

Justin Bieber a récemment sorti son nouvel album, il était donc impatient de commencer sa tournée, quelque chose qui a dû être affecté en raison de la propagation rapide du coronavirus, ajoutant à la liste des célébrités qui ont dû modifiez vos présentations.

Bieber a été contraint de modifier les concerts de sa prochaine tournée aux États-Unis pour recommandation des autorités d’où il apparaîtrait.

Pour cette raison, ils ont dû changer certains les dates et endroits qui ont été programmés, de cette façon pour éviter de mettre les abonnés en danger et bien sûr le personnel.

Vendredi dernier, il a annoncé que les Cleveland, Detroit, Arlington, Columbus et Nashvill Ils changeraient de lieu en petits endroits.

Ce ne signifie pas une annulation, mais que certaines choses sont simplement modifiées, comme les dates, les lieux et aussi qu’elles seront concerts exclusifs où il y aura peu d’audience.

C’est ainsi que, selon les informations de TMZ, le vente de vos billets il y avait diminué tout à fait parce que la population craint d’être dans une grande foule, il a donc été conclu qu’il y avait peu de personnes dans leurs présentations.

Cela fera certainement gagner beaucoup moins comme il l’avait prévu, mais tout cela pour le bien de son équipe, de lui et de ses partisans.

Tout comme Justin, ce virus a grandement affecté l’industrie de la musique puisque plusieurs artistes ont également dû annuler vos présentations, tels que: Green Day, BTS, Stoned Jesus et Mando Diao.

Certains des festivals annulés ont été SXSW et Tomorrowland Winter qui auraient lieu en France.

Début février, la construction de Tomorrowland Winter 2020 à l’Alpe d’Huez a commencé. Aujourd’hui, c’est avec le cœur lourd que nous devons vous informer que le gouvernement français a décidé d’annuler l’édition de cette année (14-21 mars). Depuis samedi, nous avons été en contact étroit avec le gouvernement français au sujet de l’impact du virus COVID-19 (coronavirus) et nous avons finalement reçu leur décision officielle. Le gouvernement français prend des mesures drastiques concernant le virus COVID-19 en France. Par conséquent, ils imposent l’annulation de grands événements, réunissant des personnes de différentes nationalités sur des terrains de festival et des lieux d’événements fermés. Le domaine skiable de l’Alpe d’Huez Grand Domaine Ski (Alpe d’Huez, Oz en Oisans, Vaujany, Auris et Villard Reculas) restera ouvert à tous les visiteurs, y compris toutes les activités normales (remontées mécaniques, pistes, bars, restaurants …) , comme toutes les autres stations de ski de France. Tous nos visiteurs seront contactés personnellement plus tard dans la journée, par e-mail et dans le compte Tomorrowland, concernant les prochaines étapes.

Une publication partagée par Tomorrowland Winter (@tomorrowlandwinter) le 5 mars 2020 à 12:58 PST

La tournée des changements il est prévu que commencer au Century Link Field, à Seattle, à côté 14 mai, et visitera les principales villes des États-Unis et du Canada; et se terminera le 26 septembre au MetLife Stadium à East Rutherford (New Jersey).

