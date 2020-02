Justin Bieber n’arrête pas de parler de sa vie sexuelle et les gens en ont fini

Justin Bieber n’arrête pas de dire aux gens à quel point il est heureux avec sa femme d’un an, Hailey Baldwin. Après une parade nuptiale assez rapide, les deux se sont fiancés et se sont rapidement mariés en 2018. Depuis lors, le couple a organisé un mariage ridiculement cher et fait face aux problèmes de santé de Bieber. Bien que leur mariage n’ait pas nécessairement été une promenade dans le parc, Bieber a persisté sur le fait que tout va bien dans la chambre entre lui et sa femme.

Justin Bieber et Hailey Baldwin | Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Le chanteur se montre franc à propos de Yummy

Lorsque Bieber a sorti son premier single solo en près de quatre ans, les fans étaient ravis. “Yummy” est assez accrocheur, mais de nombreux fans n’ont pas été impressionnés par le sens de la chanson. Bieber a révélé dans The Ellen DeGeneres Show que les paroles de la chanson servaient en fait d’euphémisme pour sa vie sexuelle avec sa femme. Bien que le moment avec DeGeneres ait été inconfortable et gênant, la plupart des fans l’ont rapidement dépassé. Mais maintenant, Bieber a continué à parler de sa vie sexuelle d’une manière non sollicitée et les gens ne sont pas impressionnés.

Justin Bieber parle de sa vie sexuelle lors d’un concert

Récemment, lors d’un des concerts de Bieber, un fan a demandé au chanteur de “What Do You Mean” comment il aimait passer son temps libre quand il ne créait pas de nouvelle musique. “Cela dépend juste de qui je suis”, a admis Bieber avec désinvolture. Mais il a ensuite partagé un peu trop d’informations. «Quand je suis avec ma femme, nous aimons… vous pouvez deviner ce que nous faisons. Ça devient assez fou… c’est à peu près tout ce que nous faisons », a poursuivi le chanteur. “Nous aimons regarder des films, nous aimons Netflix et nous détendre, mais nous faisons définitivement plus de froid”, a conclu Bieber.

Bien qu’il n’y ait certainement rien de mal à ce que Bieber ait une vie sexuelle saine avec sa femme, beaucoup de gens ne savent pas pourquoi Bieber ressent constamment le besoin de partager les détails avec tout le monde. En fait, les critiques commencent à croire que Bieber a une arrière-pensée pour parler si souvent de ces détails intimes. Certaines personnes pensent qu’il utilise sa relation avec Baldwin pour promouvoir son nouvel album. “Il essaie toujours de” promouvoir “son mariage, je vois!” une personne a écrit sur Instagram.

Critique pour Bieber et sa femme, Hailey Baldwin Bieber

D’autres personnes ont théorisé que Bieber se concentre tellement sur sa vie sexuelle parce qu’il est mécontent de sa femme. «Il veut que les paroles de ses nouvelles chansons soient si vraies. Il essaie désespérément de se tromper en ressentant et en croyant ce qu’il dit. Il est évident que c’est forcé et leur relation n’est pas basée sur un amour chaleureux et réel », a déclaré une personne sur Instagram. D’autres ont même déclaré qu’il s’agissait d’une rue à double sens et Baldwin n’a épousé Bieber que pour avoir du poids et de l’argent.

Le couple semble heureux

Mais, malgré la négativité que reçoivent Bieber et Baldwin, ils semblent heureux dans leur mariage. Dans le nouveau documentaire de Bieber, tous deux ont affirmé que l’autre les rendait encore nerveux. En fait, dans une récente interview avec Elle, Baldwin a partagé qu’elle et son mari étaient si mignons l’un avec l’autre que cela rend leurs amis nauséeux. “Nous allons nous parler au téléphone et être tous mignons et ennuyeux, parler de bébé, et mes amis seront dans mon oreille comme,” Euh, je veux littéralement vomir. Je vous déteste les gars », a déclaré le modèle. Il semble que malgré les opposants, le couple prospère dans leur relation. Mais espérons que Bieber apprendra à garder les détails personnels pour lui.