Justin Bieber parle d’avoir une surprise d’anniversaire pour les enfants et Hailey pour lui

Depuis que Justin Bieber et Hailey Bieber se sont mariés, les fans ont voulu connaître tous les détails de leur relation. La perspective que les Biebers aient des enfants a particulièrement suscité la fascination des fans. Heureusement, Ellen DeGeneres est connue pour avoir obtenu des réponses révélatrices de ses invités

Les Biebers veulent-ils des enfants? S’ils ont des enfants, combien en auraient-ils? DeGeneres a demandé à Justin de répondre à ces questions brûlantes.

Justin Bieber et Hailey Bieber assistant à la première de Justin Bieber: Seasons de YouTube Original à Los Angeles, Californie | Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Justin Bieber parle de ce qu’il ferait s’il était père

Les gens rapportent que Justin était assis sur la sellette de l’émission DeGeneres le 3 mars 2020. Il a confirmé qu’il voudrait éventuellement avoir des enfants. Cependant, il n’est pas intéressé à décider du nombre d’enfants que lui et sa femme auront.

Pourquoi Justin n’a-t-il pas d’estimation approximative du nombre d’enfants qu’il veut? “Je pense que ça dépend de Hailey parce que c’est son corps.” Le public de DeGeneres a applaudi ses paroles.

Bieber avait déjà discuté de la perspective de la paternité dans l’émission de Zane Lowe. Il a révélé qu’il aimerait passer un peu de temps à être marié à Hailey sans avoir d’enfants avant de devenir père. Justin a également déclaré, en tant que chrétien, qu’il voulait que sa parentalité soit influencée par le Saint-Esprit. Il se sent très heureux de pouvoir utiliser sa richesse pour subvenir aux besoins de sa famille.

Justin Bieber discute de la paternité et d’autres sujets avec Ellen DeGeneres

Justin nous a donné d’autres informations sur ses projets de paternité. Selon USA Today, en 2019, il a dit qu’il finirait par avoir des «rendez-vous avec sa fille papa». Cependant, à l’époque, il a souligné qu’il se contentait de «rendez-vous» avec sa femme.

La surprise d’anniversaire de Hailey Bieber pour son mari

Selon People, Justin a révélé plus de choses sur lui-même lors de son entretien avec DeGeneres. Il a décrit ce que Hailey a fait pour son 26e anniversaire le 1er mars 2020. Hailey a organisé une soirée cinéma romantique pour eux deux.

Justin a apprécié l’expérience discrète. «C’était cette nuit vraiment romantique. Ce n’est pas grave. C’est vraiment cool.”

Justin Bieber et Ellen DeGeneres arrivent aux Teen Choice Awards 2012 | Kevin Mazur / WireImage

Bien que la nuit n’ait pas été «un gros problème», Hailey l’a en fait planifiée. “Elle a essentiellement eu une chose sérieuse de style de planificateur de mariage et a fait [the house] tout comme des bougies. » C’est beaucoup d’efforts pour une soirée cinéma! Justin n’a pas révélé le film qu’il a regardé avec Hailey, mais j’espère que c’est quelque chose qu’ils ont apprécié.

La soirée cinéma de Justin et Hailey peut sembler un peu étrange. Après tout, les gens s’attendent souvent à ce que les célébrités organisent des fêtes d’anniversaire extravagantes et des soirées rendez-vous. Cependant, Justin et Hailey semblent profiter de moments plus calmes. Selon l’International Business Times, les soirées préférées de Justin et Hailey consistent à regarder des films sur Netflix et à manger de la pizza. Il semble que Justin et Hailey ne soient pas trop différents de beaucoup d’autres couples!

Justin nous a donné un petit aperçu de sa vie avec Hailey. Ses records sont en tête des charts, mais sa vie personnelle est tout aussi célèbre. Même les soirées cinéma avec sa femme peuvent susciter l’intérêt. C’est la marque d’une véritable icône.

