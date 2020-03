Justin Bieber présente la vidéo «disponible»

Justin Bieber revient avec son dernier visuel Changes pour «Available».

Le clip partiellement animé, le quatrième et dernier de sa série exclusive Apple Music «Nature», s’ouvre sur le chanteur de 26 ans vêtu d’un sweat à capuche et transpire tout en effectuant une interprétation a cappella de la vedette de Changes sur un piano graffité dans un terrain vide. Avec une bombe aérosol à la main, il livre les paroles les plus sincères en regardant les collines de L.A.

“Ne veux pas dire désespéré / Mais tu l’as fait comme ça / Dis que je suis le numéro un sur ta liste de choses à faire / Es-tu disponible?” demande Bieber.

Il avait précédemment fait ses débuts pour les vidéos “E.T.A.”, “Changes” et “Habitual” off Changes, qui sont devenues son septième numéro 1 sur le Billboard 200 le mois dernier.

Bieber se prépare maintenant à prendre la route lors de sa «Changes Tour», qui débutera le 14 mai à Seattle avec les invités spéciaux Kehlani et Jaden Smith.

Regardez la vidéo «Disponible» sur Apple Music

