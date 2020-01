Justin Bieber recrute Summer Walker pour le remix de ‘Yummy’

Summer Walker a obtenu ce délicieux, miam.

Justin Bieber a recruté la chanteuse R&B pour un remix de son single à succès “Yummy”. Prenant sur Twitter mercredi, la superstar de la pop a déclaré que leur collaboration chuterait la semaine prochaine.

“Il faudra peut-être abandonner ce @IAMSUMMERWALKER #yummy remix la semaine prochaine”, a tweeté Bieber, auquel Walker a répondu, “im wit it.”

“Yummy” est sorti plus tôt ce mois-ci et a culminé au n ° 2 sur le Billboard Hot 100.

Mardi, les Biebs ont sorti sa dernière chanson «Get Me» avec Kehlani de son prochain album Changes, prévu pour le 14 février. Le «projet futuriste R & B / pop», qui a été comparé aux Journaux de 2013, mettra également en vedette Travis Scott, Post Malone et une collaboration produite par Murda Beatz avec Quavo, pour laquelle une vidéo a récemment été tournée.

Bieber prendra également la route pour soutenir l’album. Sa «Tournée des changements» avec des invités spéciaux Kehlani et Jaden Smith débute le 14 mai à Seattle et voyage à travers l’Amérique du Nord avant de s’achever le 26 septembre à East Rutherford, New Jersey.

Cette semaine, il a également fait ses débuts les premiers épisodes de ses docuseries YouTube Originals en 10 parties “Justin Bieber: Seasons”, qui relate les quatre dernières années de sa vie, y compris sa bataille contre la maladie de Lyme.