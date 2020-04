Justin Bieber révèle les chansons préférées de Hailey Bieber de son nouvel album

L’album de Justin Bieber Changes n’a pas été le plus gros succès de sa discographie. En fait, il a vendu beaucoup moins d’exemplaires que son prédécesseur, Purpose. Étonnamment, Bieber semble tirer beaucoup de kilométrage des changements.

Comment fait-il ça? Eh bien, il sort des EP composés de chansons de l’album. Le premier était une collection de titres sur le thème de la R & B appelée R & Bieber. Son dernier EP est une collection des chansons de Changes que sa femme aime le plus appelées Hailey’s Faves. Voici un aperçu de chacune des chansons de l’EP.

Justin Bieber et Hailey Bieber | Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

5. «Voilà ce qu’est l’amour»

Voici une chanson parfaite pour une réception de mariage. En fait, c’est tellement parfait pour une réception de mariage que Bieber l’a chanté lors de sa réception de mariage. La chanson a une guitare espagnole au son des années 1990 qui sonne assez nostalgique.

«C’est ça l’amour» de Justin Bieber

Le fausset de Bieber occupe le devant de la scène vers la fin de la piste. C’est une merveille qu’il ne l’utilise pas plus souvent quand cela semble si délicat et obsédant. Cette chanson parle de la romance d’une manière très mature et adulte, il n’est donc pas étonnant qu’elle ait une place spéciale dans le cœur de Mme Bieber.

4. «E.T.A.»

Voici un autre morceau qui voit Bieber incorporer plus de guitare dans sa musique que d’habitude. Si Bieber continue dans la direction musicale de «That’s What Love» Is et «E.T.A.», il pourrait devenir une superstar du rock doux. Il pourrait donner au genre rock doux un coup de pouce dont il avait bien besoin.

“E.T.A.” par Justin Bieber

Il n’y a rien de particulièrement romantique dans un E.T.A. – sauf entre les mains de Bieber. Ici, Bieber fait la tâche simple de demander un E.T.A. sonne comme un beau moment entre homme et femme. Cette piste parvient à capturer le clonage romantique d’une manière étrangement relatable. À ce stade, Bieber pourrait être en mesure de chanter une liste de courses et de rendre ce son romantique!

3 disponibles’

Ici Bieber plonge dans le côté électronique de son son avec une belle ouverture de riff de synthétiseur. La musique de piège peut parfois sembler menaçante, mais «Disponible» prouve qu’elle peut sembler jolie. La performance vocale plus détendue de Bieber rend la chanson plus réconfortante.

«Disponible» par Justin Bieber

Les paroles traitent également du problème de la séparation des couples en raison de problèmes d’horaire. C’est certainement quelque chose que des superstars comme les Biebers ont traité, mais tous les couples s’en occupent à un moment donné. Je suppose que les Biebers ne sont pas si différents des autres après tout!

2. «Modifications»

Si vous allez nommer un album d’après l’une de ses pistes, il vaut mieux ne pas décevoir. Les «changements» sont à la hauteur. Dans la chanson, Bieber dit qu’il veut être la meilleure version de lui-même pour sa femme.

«Changements» de Justin Bieber

«Changes» comprend également l’une des paroles les plus poignantes de l’album. Sur la piste, Bieber chante “Bien que je passe par des changements / ne signifie pas que j’ai changé.” Quelle façon simple et efficace de discuter de qui vous êtes au milieu des bouleversements.

1. «Intentions» feat. Quavo

Le minimalisme est à la mode dans la musique pop. Bieber monte dans le train avec des intentions. Le riff de synthé de cette piste est tellement lowkey mais il parvient toujours à hypnotiser.

«Intentions» de Justin Bieber

Cette liste ne comprend aucune fonctionnalité en dehors de celle de Quavo. Sur les intentions, Quavo prouve une fois de plus que son lyrisme peut bien fonctionner sur une chanson pop. Ses mesures sur l’engagement complètent parfaitement le reste de l’album.

Regarde aussi: Justin Bieber parle à Ellen DeGeneres du mariage, des drogues et de la musique